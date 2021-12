Általános tapasztalat, hogy a karácsony előtti időszakban dicséretesen megnövekszik a jótékonykodási szándék, de az is megfigyelhető, hogy az ünnepek elmúltával ez az adakozási kedv is tovatűnik egy kicsit. Pedig segítségre ekkor is szüksége van a mindennapjaikban nélkülöző embertársainknak. Sopronban is van mód arra, hogy megmaradt élelmiszereinket az ételdobozokban elhelyezve, külön anyagi ráfordítás nélkül támogathassuk az éhezőket.

– Az ételdobozok feltöltésével kapcsolatos munka két feladatkörre oszlik. Egyrészt jelenleg az öt-hat együttműködő pékségből viszik el és helyezik el önkénteseink naponta a megmaradt péksüteményeket, másrészt kérjük és biztatjuk a lakosságot, hogy a háztartásukban megmaradt ételeket ne dobják ki, hanem vigyék el ezekbe a ládákba – tudtuk meg Suri Verától, aki pécsi mintára honosította meg a településen a rendszert és azóta koordinátorként segíti működését.

Elmondta még, hogy sok adományozó és adományozott is szeret egymás számára ismeretlen maradni, kerülik a személyes találkozást, ez a módszer pedig erre lehetőséget nyújt. A falra szerelt kis szekrényekbe bárki beleteheti az élelmiszert, és bárki, aki szükséget szenved, elviheti onnan.



– Nem mindenki tudja azt, hogy itt nincs szükség arra, hogy külön megvásároljuk az adományozásra szánt ételeket, elegendő, ha az otthon megmaradt, feleslegesnek bizonyuló ételek eljutnak a dobozokba. Egy kis figyelemmel és időráfordítással akár napi rutinná is válhat az, ha esténként átnézzük a kenyereskosarat, és teszünk arról, hogy az itt található maradékok a szemeteskuka helyett az ételdobozokba kerüljenek – hívta fel a figyelmet Suri Vera. Hozzátette, hogy járva az országot nagy öröm számára, hogy hazánkban egyre több helyen terjedt el a segítségnyújtásnak ez a formája.



Sopronban négy helyen

A városban a következő helyeken várják az ételdobozokba az adományokat: a Kossuth Lajos utcai körforgalomnál a Patent Security kerítésén, a piac főbejáratánál a vaskapun, a jereváni szolgáltatóházban a védőnői szolgálat falán a SPAR-átjárónál, valamint Bánfalván, a régi Lángos bódé mellett a kerítésen.

A szervezet az „Ételdoboz Sopron” nevű közösségi oldalán található elérhetőségeken szívesen fogadja további, a maradékot felajánló pékségek és azt a ládákba elhelyező önkéntesek jelentkezését is.