Somlyai Zoltán két kisgyermekével érkezett a soproni műjégpályára, ahol kisfia, Dániel már rutinosan rótta a köröket, míg kislányával, Veronikával a pálya szélén gyakorolta a korcsolyázást. – Idén másodszor vagyunk itt. A gyerekek élvezik, habár Veronika még egy kicsit bátortalan, de Dániel is próbálja tanítani őt is – avatta be lapunkat az édesapa. A kérdésre, hogy jönnek-e máskor is korcsolyázni, a két kisgyermek együtt zengte, hogy biztosan szeretnének még jönni csúszkálni. Veronika szeretne jól megtanulni korizni, hogy később már ő is a bátyjával szelje a jeget.