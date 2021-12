A Gyirmótnak szurkol 2021.11.15. 10:38

Csinos győri meteorológus – Förhécz Adrienn Chaplinnek öltözve is elmondja a várható időjárást

Győrben született és az egyetemi évekig a városban élt Förhécz Adrienn, az MTVA meteorológusa. Tavasszal a magyar labdarúgó-válogatott Lengyelország elleni világbajnoki selejtező mérkőzésének felvezetőjeként először a közmédia történetében válogatottmezben jelentkezett be, de öltözött már be Chaplinnek is.

Gyurina Zsolt Gyurina Zsolt

– Felcsillan a szemem, ha ezeket a rendkívüli szerepléseket említik, igazán különleges emlékek – nyilatkozta lapunknak Förhécz Adrienn. – Az ötletgazda ráérzett, hogy a némafilm és a foci testhezálló. Amikor Chaplin bőrébe bújhattam, az vitathatatlanul a legnagyobb tévés élményem. Közel tíz évig társastáncoltam, így élveztem, hogy újra mozgással fejezhetem ki magam, miközben bemutatjuk a megújult stúdiónkat. A focis bejelentkezés is közel áll hozzá. Korántsem mindegy, mennyire párás a levegő egy szögletrúgásnál. Magyar válogatott-mezben.

Mindig Gyirmót felé húz a szíve

Például tavaly a Gyirmót–Nyíregyháza meccsen olyan sűrű köd szállt le a pályára, hogy a labdát alig lehetett látni. Fogadások sorsa múlik az időjáráson. Azon azonban sem eső, sem szél nem változtat, hogy mindig Gyirmót felé húz a szíve. A nyarakat, illetve a hétvégéket mindig Gyirmóton töltötte. Édesanyja történelem–orosz tanár, édesapja a Győri Balett örökös tagja, 41 évig a társulatnál dolgozott.

A Kölcsey, majd a Révai után az ELTE Természettudományi Kar földtudományi szakán kötött ki, ahol a mesterképzésen a meteorológia mellett döntött. – Sokat köszönhetek az egyetemi tanáromnak, aki jelenleg is támogat. Két éve ő szólt, hogy az MTVA meteorológust keres, javaslatára kerültem a tévéhez. Szintén a tanárom meghívására részt veszek az Akadémia légkörfizikai és levegőkémiai albizottságának ülésein, igyekszem naprakész lenni. Förhécz Adrienn szívesen ad egy kis humort a komoly időjárás-jelentéshez.

Tökéletes választás volt a meteorológia

– Sokan nem is gondolják, hogy a meteorológusképzésben mennyire hangsúlyos a matematika és a fizika. Persze nem ritka, hogy nézegetjük a felhőket és álmodozunk, de a légkör bonyolult természetét, összefüggéseit a tudomány segítségével értjük meg. Ma már bátran kijelentem, nekem a meteorológia tökéletes választás: egzakt tudományként segít két lábbal a földön állni, ugyanakkor általa a felhőkben is járhatok – fejti ki. A munka miatt többnyire Budapesten él, de amint teheti, hazamegy Gyirmótra. A családja, a macskája és a gyöngy­tyúkjai is várják.

– Állítólag nincs a világon még egy állat, amely a vihar közeledtét annyira tévedhetetlenül jelezné, mint a gyöngy­tyúk. Valóban, zivatarok esetén ügyesen figyelmeztetnek, azonban szelíd eső előtt még nem tökéletes a riasztásuk. Szerencsére a munkám során a legkorszerűbb technikával készítem a friss előrejelzést, nem csak madarak tukácsolására kell hagyatkoznom – fejezte be. Adriennt várja a cicája Gyirmóton.

