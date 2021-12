A kovácsolás zajos szakma, meg kell küzdeni a fizikai munka nehézségeivel, és bizony koszos is lesz az ember keze. Van, hogy két napig, míg máskor akár két hétig is eltarthat egy-egy kés elkészítése. Ám a kihívások ellenére is szép hivatás. Az alapanyagot Gábor Németországból szerzi be, mivel nincs túl nagy kereslet az általa használt finomacél áru iránt, így szerencsére nincs hiány belőle, ahogy a kovácsmester terveiből sincs.