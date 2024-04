Folytatódott a rábapatonai Jávori Lili kalandja a Next Top Model Hungary-ban. A negyedik adásban a lányoknak ezúttal a social media világa körül forgott a hete.

Képalá: Jávori Lili sikerrel vette az akadályokat, és továbbjutott a Next Top Model Hungary-ban

Fotó: TV2/Trunkó Bálint

Ehhez kapcsolódóan először egy játékos feladatot kaptak, csapatokba rendeződve kellett vicces termék videókat készíteniük. Ehhez nem mástól, mint Sirokai Diánától kaptak segítsége. Dia Londonban élő plus size modell, akit 1,2 millióan követik az Instagramon. A lányok hatalmas örömmel fogadták. Liliék csapata készítette a legjobb videót. Az e heti fotózásuk kevésbé volt vidám témájú. Azok a szavak kerültek a lányok testére, amivel a legtöbbet bántották őket, hogy ezzel hívják fel a figyelmet a bántalmazás elleni küzdelemre.

Jávori Lili továbbjutott a versenyben

A drámai fotózáson minden lány sírva fakadt, felszakadtak a régi sebeik. A zsűritagok közül Tomán Szabina volt a lányokkal és próbált mindenkinek lelki támaszt nyújtani. Jávori Lilire a travi és a kövér szó került fel. Elárulta, hogy huzamosabb ideig küzdött testképzavarral is az őt ért bántások miatt. A catwalk is bizonytalan terepre szólította a versenyben lévő lányokat, ezúttal nem a lelki, hanem a testi egyensúlyból billentették ki őket, ugyanis egy vízen lebegő, billegő kifutón kellett végig vonulniuk a zsűri előtt. Lili sikerrel vette ezt az akadályt is és továbbjutott a versenyben.