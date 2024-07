A Blikk cikkében írt a győri származású énekesnő a kapcsolatáról. Puskás Peti az X-Faktor forgatásai alatt szeretett bele a mentortársába, Dallos Bogiba 2019-ben. Rá két évre össze is házasodtak, azóta pedig tavaly megszületett az első közös gyermekük is. Az énekesnő és a férje közt több mint 12 év korkülönbség van, de úgy érzi, ez is hozzájárul ahhoz, hogy egy egységet alkotnak.

"Ha Petinek a huszonéves önmagával lennék együtt, akkor azért nem biztos, hogy ilyen harmonikusan tudnánk ezt működtetni..."

- vallotta be és hozzátette, hogy mindenkinek más lehet a megfelelő különbség, de saját magán mindig is azt tapasztalta, hogy a korabeliekkel nem ugyanúgy gondolkodnak egy kapcsolatról.

Úgy érzi, javukra vált a korkülönbség

Szerintem sokszor van ez, hogy mi lányok, vagy mi nők hűségesen, szeretnénk normálisan működtetni egy párkapcsolatot, és a velünk egykorú fiúk – ez most általánosítás, de sok ilyen esetet tapasztaltam a barátnőim környezetében – meg úgy élni szeretnének, úgy máshol tartanak. Szóval lehet, hogy ez a nagyobb körkülönbség is a javát szolgálja annak, hogy ennyire jól tudjuk működtetni a konfliktuskezelést, illetve azt, hogy így egyben maradjon ez az egység

– ecsetelte a ZWorld podcast legfrissebb részében Bogi.