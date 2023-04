"Hirtelen, betegség következtében, elhunyt Django, a Bevetési Igazgatóság nyugat-magyarországi, cigaretta- és kábítószerkereső, holland juhászkutyája. Több mint 6 évig tartó szolgálata alatt közel félezer felderítésben vett részt, melyekben csaknem 50 ezer doboz cigarettát talált, aminek értéke mintegy 90 millió forint." - osztotta meg a szomorú hírt a NAV.

Mi is számos alkalommal számoltunk be róla, hogy mikor és hol szimatolta ki a csempészett dohányt Hegyeshalomnál, az M1-es autópályán vagy egyéb helyeken Győr térségében a pénzügyőrök jóorrú keresőkutyája. Arra is volt példa, hogy egy nap alatt 3 csempészt buktatott le.

Sajnos többé nem írhatunk A NAV legcukibb kutyájáról.