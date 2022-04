- Rólam mindenki tudja, hogy „bevállalós” csaj vagyok, de őszintén megmondom, hogy eleinte egy kicsit tartottam a modell feladattól - mesélte Hajtai Vanessza.

- Pedig tízéves koromban, harmadik lettem egy ilyen gyerekrendezvényen, de a szüleim nem szántak ilyen pályára. A vasárnapi rendezvényen azonban nagyon jól éreztem magam, mert barátságos, családias volt a társaság, a fellépés. A ruhámat, Kocsis Angéla kreatív szabó álmodta és valósította meg, aki nem ismert engem személyesen, de a képeim alapján, a fehér színt választotta. Egy terítőből és egy farmernadrágból készült el ez, a többi bemutatott modellhez hasonló, inkább alkalmi jellegű ruha. Jól éreztem magam benne, úgy gondolom, hogy illett is az én vidám egynéniségemhez, barna bőrszínemhez. Ha nincs napi két edzésünk, akkor szívesen is hordok szép ruhákat, szeretek öltözködni, ruhákat vásárolni és az újrahasznosítás, a környezettudatos életmód is egyre inkább jelen van az életemben. A számomra az a természetes, hogy együtt állunk ki a csapattal, tehát egy kicsit furcsa volt egyedül lenni a színpadon. Nem hiszem tehát, hogy foglalkozást tévesztettem volna, de szép emlék, igazi élmény marad a számomra ez a nap - írja az mkcse.hu.