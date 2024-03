Először lesz látható Magyarországon John Adams Nixon Kínában című operája, a kamarapremierek között Philip Venables kortárs brit szerző Denis és Katya című operája is szerepel. A Magyar Nemzeti Balett új produkcióban mutatja be A bajadért, az ifjúsági és gyermekelőadások között A dzsungel kiskönyve és Benjamin Britten A kis kéményseprő című darabja is látható lesz.

A repertoáron a következő évadban 41 opera- és 15 balettcím szerepel, köztük Thomas Adés A vihar, Bartók A kékszakállú herceg vára és Verdi Falstaff című műve – mondta el Ókovács Szilveszter, az Operaház főigazgatója a jövő évadról tartott csütörtöki sajtótájékoztatón.

Az operapremierekről szólva Almási-Tóth András rendező, a dalszínház művészeti igazgatója elmondta, hogy izgalmas bemutatók várják a nézőket, minden produkcióban lesz valami extra.

Solymosi Tamás balettigazgató beszél a Magyar Állami Operaház 2024/25-ös évadát bemutató sajtótájékoztatón az Operaházban 2024. március 21-én

Verdi Macbethjét Matthew Wild dél-afrikai rendező, Donizetti Stuart Máriáját Szabó Máté állítja színpadra, Verdi Requiemjét szcenírozott formában adják elő Almási-Tóth András rendezésében. Mekkora Isten tenyere? címmel Gulyás Dénes tenor önéletrajzi kötetéből készül önálló est, Röpoperák címmel négy rövid kamaraprodukció lesz látható egy estén az Eiffel Műhelyházban.

Solymosi Tamás balettigazgató elmondta, hogy az évadban A hattyúk tava és A diótörő is többszörös szereposztásban lesz látható, műsoron lesz még egyebek mellett A víg özvegy „víg balett”, A vágy villamosa és a Coppélia is.

Hozzátette: a nemzeti balett két nagy turnén is részt vesz majd, Tajvanon A hattyúk tavát, Dubaiban a Csipkerózsikát mutatják be.