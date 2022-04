Folytatódik a kacsa- és libaágazat jövőjét segítő közös munka – közölte hétvégén közösségi oldalán Nagy István. Az agrárminiszter jelezte, a rendszeresen visszatérő madárinfluenza okozta ágazati helyzet közép- és hosszú távú kezelése további közös gondolkodást, újabb lépéseket tesz indokolttá, amelyek eredményessége alapvetően a piaci szereplőkön múlik, ahogyan az ágazat jövője is – írja a Magyar Nemzet.

– Az elmúlt években számos olyan többletlehetőséget biztosítottunk a baromfitartóknak, amelyek segítséget jelentenek az e lehetőségekkel élő érintetteknek a járvány kockázatának csökkentésében, illetve a nagy gazdasági nehézségek csökkentésében – hívta fel a figyelmet a tárcavezető.

Ezek közt említette a járványvédelmi beruházások megvalósítását és a telepek korszerűsítését célzó pályázatokat. A piaci kockázatok mérséklését hivatott csökkenteni az Európai Unió tagállamai közül hazánkban elsőként elindított krízisbiztosítási rendszer. A konstrukciónak a növénytermesztő gazdaságok mellett az állattartóknak is biztonsági hálót nyújt a nagyobb mértékű jövedelemkiesés ellen.

Az ágazat nehézségeit figyelembe véve a kormányzat többletforrások odaítéléséről is döntést hozott korábban, a támogatás csökkenti a megnövekedett takarmányköltségek finanszírozását. A gazdálkodók emellett százszázalékos kamattámogatás mellett vehettek fel hitelt.

– A hazai kacsa- és libaágazat jövőjét segítő közös munkát és egyeztetéseket az ágazatot képviselő Magyar Kacsaszövetséggel és Magyar Lúdszövetséggel folytatjuk, a lehető leghamarabb a két szervezet május 4-re kitűzött tisztújítását követően – zárta bejegyzését az agrárminiszter.

A termelők visszajelzései alapján nagy szüksége van az ágazatnak a kormány segítségére. Ahogyan arról korábban lapunk is többször beszámolt, a víziszárnyas tartó gazdaságok a költsé­geik emelkedése miatt komoly válságba kerültek. Sokan arra panaszkodtak, hogy késve, vagy egyáltalán nem kapták meg a nekik járó állatjóléti támogatásokat. Ráadásul a termelési láncon belül is bajok vannak, a termelők egy része arról számolt be, hogy a vágóhidak a felvásárlási árak kialakításakor a gazdáknak járó állatjóléti támogatásokat is belekalkulálják az árakba.

Az elégedetlen termelők az év elején az állatjóléti támogatások kifizetését kérve demonstrációt szerveztek. A februárban Mélykúton rendezett tiltakozó akción Nagy István agrárminiszter is részt vett, aki biztosította a gazdálkodókat arról, hogy a kialakult helyzet nyomán az állam 1,9 milliárd forintos többlettámogatást nyújt az ágazat szereplőinek. A tárcavezető jelezte azt is, a tervek szerint legkésőbb 2022 második felében új baromfi-állatjóléti támogatást indítanak a Vidékfejlesztési program keretében, évi 12 mil­liárd forint értékben.

Bár néhány hete úgy tűnt, hogy az ágazatot sújtó madárinfluenzától egy időre megszabadult az ország, a napokban sajnos újra felütötte a fejét hazánkban a komoly gazdasági kárral járó megbetegedés. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szakemberei több Békés megyei és Csongrád-Csanád megyei állattartó telepen igazolták a madárinfluenza-vírus jelenlétét.

Legutóbb a Békés megyei Nagykamarás településén található, mintegy tízezer hízóludat számláló állományban találták meg a kórt. Az érintett állományok felszámolásáról már intézkedett a hatóság, eddig több tízezer baromfi megsemmisítését kellett elrendelni.

A Nébih információja szerint nemcsak Magyarországon, hanem egész Euró­pában – főként az extenzív baromfitelepeken – ismét egyre nagyobb veszélyt jelent a madárinfluenza. Valamennyi új eset arra figyelmezteti az állattartó gazdákat, hogy a járványügyi fegyelem továbbra sem lazítható, az előírásokat szigorúan be kell tartani. Az ország magas kockázatú területein továbbra is kötelező a baromfiállományok zártan tartása, valamint a szállítás előtti tamponvizsgálatok elvégzése. A Baromfi Termék Tanács is felhívta a baromfitartók figyelmét, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a vírus okozta gazdasági károk megelőzhetők, illetve a legnagyobb mértékben csökkenthetők legyenek. Az országos főállatorvos által elrendelt járványvédelmi intézkedések betartása mellett a kórokozó terjedése megakadályozásának érdekében különösen oda kell figyelniük arra, hogy minimalizálják telepeiken a személy- és az áruforgalmat.

Interneten is kérhető a betelepítés Elektronikusan is benyújthatók a baromfitelepek betelepítésével és újratelepítésével kapcsolatos kérelmek – hívta fel a figyelmet internetes oldalán a Baromfi Termék Tanács. A jelenleg hatályos jogszabályok értelmében a baromfitartók csak a megyei kormányhivatal járási hivatalának előzetes engedélyével telepíthetik be, vagy telepíthetik újra az állattartó telepeiket. Jelenleg az állattartóknak a területileg illetékes megyei kormányhivatal járási hivatalánál van lehetőségük beadni a telep betelepítésére, illetve újratelepítésére vonatkozó kérelmüket. Azonban 2022 áprilisától a gazdálkodók már a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal ügyfélprofil rendszerén (ÜPR) keresztül, elektronikus úton is benyújthatják a baromfitelepek betelepítésére, illetve újratelepítésére vonatkozó kérelmeiket, ami a postai átfutási időt lerövidítve, vagy az utazással töltött idő elkerülésével segíti a kérelmek beérkezését és az állattartók kényelmesebb ügyintézését.

Borítókép: Illusztrációfotó / Vas Népe / Szendi Péter