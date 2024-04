Évtizedekkel ezelőtt ha egy óvodapedagógus elkiáltotta magát az udvaron és csak annyit mondott, hogy „István!”, akkor jó eséllyel egyszerre nézett össze négy-öt gyermek, ugyanis a kicsik nem tudták, hirtelen melyiküket szólítják.

Manapság már a Dominik, az Olivér és talán a Bence esetében fordulhat elő hasonló szituáció. A női keresztneveknél is megfigyelhető hasonló jellegű trend, elkezdtek kikopni a régi népszerű utónevek

- írja a kemma.hu

Dominik magabiztosan tarolt, Hanna csak a célegyenesben előzte meg Annát – derül ki a Belügyminisztérium azon listájából, mely a 2023-as évre vonatkozóan a 100 leggyakrabban választott utóneveket tartalmazza. Az adatokból is látszik, hogy a régi „klasszikus” utónevek helyét egyre inkább divatos hangzású keresztnevek veszik át.

A szülők körében sok esetben dilemmát okoz, hogy mi legyen a gyermek neve? Persze még mindig vannak, akik szeretik a régi magyar királyokról elnevezni a fiaikat, de például

a Belügyminisztérium listáján már csak a László fért fel harmincadikként a TOP 100-as listára. Az András a 35. legnépszerűbb utónév volt, összesen 376 gyermeket anyakönyveztek Andrásként első utónévvel az előző esztendőben. A 2023-as rangsorban az István már csak 37., tavaly országosan mindösszesen 354 alkalommal választották szülők a gyermekeiknek az István nevet első utónévként. A Béla pedig már nem is szerepel a TOP 100-ban, ám ezzel szemben az első a Dominik lett 1249 névadással.

Érdekes az is, hogy a fiúknál a Nolen a 17. (588 névadás), a Miron a 64. (187 névadás), a Denisz pedig a 70. (166 névadás), de a százas listára felfért még az Eliot, a Mirkó, a Merse, a Laurent, a Kolen és a Maxim is. A lányoknál a Hanna az első 903 névadással, rögtön mögötte az Anna 901-gyel zárt, a harmadik a Luca, a negyedik legnépszerűbb pedig a Zoé. A lány utónevek listáján is vannak újszerűen hangzó utónevek, mint például a Milla, a Nazira, a Zejnep, vagy éppen a Luna.

Óvodában is tapasztalható a népszerű keresztnevek "dominanciája"

Seresné Papp Zsuzsanna, a Mogyorósbányán működő Erdőszéli Óvoda intézményvezetője is tapasztalja, hogy folyamatosan változnak a névadási szokások. Elmondása szerint egy ideje már nincs Sándor és József nevű óvodásuk, az István és a Ferenc név is ritka lett, Benedek és Zoltán keresztnevű gyermekek viszont még előfordulnak.

– Fiúnevek közül inkább Zalánból van több, de van Árminunk, a Marci, Marcell is még gyakori. A lánynevek esetében eltűnt az Erzsébet, az Ilona, a Katalin, a Mária és a Zsuzsanna is, az Annák sem igazán jellemzők nálunk

– osztotta meg a tapasztalatait.

Viszont a Gréta gyakori a mogyorósbányai intézményben, a Nóra és Dóra is olykor előfordul, utóbbiakat egyébként akár besorolhatjuk a klasszikus nevek közé, hiszen évtizedekkel korábban is ismertek és kedveltek voltak.

– Van Hannánk és Dominikunk is, ezek a nevek tényleg gyakoriak – jegyezte meg az óvoda vezetője a toplista élén lévő keresztnevek kapcsán.

Seresné Papp Zsuzsanna azt is tapasztalja, hogy sok gyermeknek van két keresztneve, ám ebben az esetben jellemzően mindkét név inkább új keletű. Az is egyre ritkább, hogy akár első, vagy akár második keresztnévként de továbbvinnék az apukák, anyukák utóneveit a gyermekek.

Egyébként a Belügyminisztérium listájáról az is leolvasható, hogy például a Lászlót tavaly 411 gyermek kapta első és 359 pedig második keresztnévként. A Dominik első utónévként tarol, második utónévként kevésbé felkapott, mindössze 282 gyermeknek lett ez a második keresztneve.