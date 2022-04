A régészek Tell el-Farmában végeztek ásatásokat, amelyet a tudomány az ősi Pelusium nevéről ismert, és amely a késő fáraói időszakból származik. A terület a görög-római időktől a bizánci és a korai iszlám időszakokig lakott maradt, írja a HeritageDaily online tudományos portál.

Pelusiumot francia egyiptológusok tárták fel először az 1900-as évek elején; név szerint Jean Clédat, aki az ókori görög feliratok töredékei alapján bizonyítékot talált egy Zeusz-Kasiosz-templomra, amely a Zeusz és a Kasiosz-hegy összemosásából ered Szíria területén. A templomot csak a jelenlegi ásatások során fedezték fel a Pelusium erőd és egy emléktemplom között, miután a szakemberek megtalálták az oszlopokat és egy sor nagy és jellegzetes gránittömböt.

A Ministry of Tourism and Antiquities régészei úgy vélik, hogy a tömbök egy lépcsőt alkothattak, hogy elérjék a templom talapzatát, és remélik, hogy a speciális, úgynevezett fotogrammetriai felmérés majd segíthet az épület építészeti dizájnjának és eredeti tervezetének meghatározásához.

A templomot rózsaszín gránittömbök veszik körül, amelyeket a későbbi évszázadokban bányászhattak ki helyi templomok építésére, beleértve a korinthoszit, amelyet a közeli emléktemplomba építettek be.

A környéken talált feliratok azt is mutatják, hogy Hadrianus császár bízta meg Titos Flavios Titanas-t azzal, hogy végezzen felújítási munkálatokat a templomon abban az időszakban, amikor Hadrianus római császár új római városokat és műemlékeket alapított szerte a római Egyiptomban.

Borítókép: az észak-sínai Tell el-Farmában végzett régészeti misszió során tárták fel a Zeusznak szentelt templomot (Ministry of Tourism and Antiquities)