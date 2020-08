Elon Musk a jelek szerint hisz az űrlények létezésében

Musk tizenkét évesen, 1984-ben tűnt fel először az általa írt, Blastar nevű videójáték forráskódjával. Az űrben játszó sztoriban az emberek idegen lényekkel vívnak hősi harcot. Úgy tűnik, a Tesla, a SpaceX, a Hyperloop alkotója azóta sem engedte el annyira ezt a gondolatmenetet: számos alkalommal kifejtette az utóbbi években, hogy gyilkoló robotok fenyegetik az emberiséget; mesterséges intelligencia vethet véget a civilizációknak; hogy a világ olyan lesz, mint a Mátrix filmben.

Most, pár nappal a cége által gyártott amerikai űrhajó dicsőséges visszatérése előtt pedig tweetelt egy nagyot:

Bár az eddig félmillió lájkot kapott kijelentés kétségkívül összhangban áll a témában leírt eddigi közléseivel, az egyiptomi kormány nem díjazta a gondolatot. Rania A. Al Mashat, egyiptomi nemzetközi együttműködési miniszter válaszolt neki a Twitteren. A miniszter meghívta hazájába, hogy Musk tekintse meg a piramisok építőinek kőbe vésett tervrajzait és látogasson el sírkamráikhoz.

I follow your work with a lot of admiration. I invite you & Space X to explore the writings about how the pyramids were built and also to check out the tombs of the pyramid builders. Mr. Musk, we are waiting for you 🚀. @elonmusk https://t.co/Xlr7EoPXX4

— Rania A. Al Mashat (@RaniaAlMashat) August 1, 2020