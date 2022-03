Az online kiberbiztonságért is felelős Ukrán Biztonsági Szolgálat (SSU) ismertette, hogy a háború kezdete óta öt különböző botfarmot fedezett fel és zárt le. Ez a bothadsereg a dezinformációs háború részeként több mint 100 ezer hamis közösségi felhasználói fiók segítségével terjesztette a hamis híreket – írja a Bleeping Computer nyomán a G Data.



A hálózat Ukrajna területén működött, Harkiv, Cherkasy és Ternopil városok területén. A dezinformációs háborúban hamis hírek terjesztésével próbálják elérni a felek, hogy az állampolgárok pánikba essenek és rossz döntéseket hozzanak. A leleplezett bothálózatok az orosz háborúval és az ukrán védőkkel kapcsolatos hamis híreket terjesztett.



Az SSU közleménye szerint a hálózat célja a társadalmi és politikai helyzet destabilizációja, az ukrán védelem moráljának gyengítése és letörése volt.



A hatóságok lerohanták a botfarmoknak helyet adó lakásokat és lefoglaltak 100 SMS gateway-t, 10 000 SIM kártyát több mobil operátortól, amivel a támadók tevékenységüket leplezni tudják, valamint a botok ellenőrzését végző laptopokat és számítógépeket.

SIM kártyás terminálok, melyek egyéni felhasználókat utánoznak

Ahogy a képen is látszik, a bothadsereg működtetői SIM-kártyás terminálokról emulálták a különböző felhasználókat, melyeket sorszámozott fiókokban helyeztek el. A hamis tartalmakat nagy valószínűséggel szoftverek segítségével, automatizmusok közbeiktatásával osztották meg, és erősítették fel azok visszhangját.



Az ukrán hatóságok szerint a botfarmokat az orosz titkosszolgálat tagjai működtették, de a közleményben nem említik, hogy bárkit is letartóztattak volna.

Az egyik felszámolt bot farm így nézett ki

Az SSU weboldala egyébként az utóbbi időben hosszabb ideig offline maradt, többször is, ami érthető is, hiszen a hatóságok a háborúval voltak elfoglalva. Önmagában az is hír, hogy az ukrán kiberbiztonsági hivatalok egyáltalán működnek, és az már csak hab a tortán, hogy közlemények kiadására is marad energiájuk.



Az orosz-ukrán kiberháború egyébként már a valós háború előtt megkezdődött, és azóta is zajlik.