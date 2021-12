A legnagyobb darabszámban a DVD-filmek fogytak, a második legnépszerűbb akciós terméktípusnak pedig a CD-s albumok futottak be az örök sláger LEGO-játékok elé. A legnépszerűbb tíz kategóriában a könyvek, bakelitlemezek és a női ruházati cikkek mellé még az érmék és egyéb numizmatikai tételek is bejutottak.

A Vatera múlt héten megrendezett első Black Fridaye azért volt egyedi, mert

a több tízezer különböző fekete pénteki akciós cikkek nagyobbik hányada használt termék volt,

a legnagyobb darabszámban pedig a műsoros DVD-ket vásároltak meg rajta.

Az idén huszonöt éves formátum nagyjából tizenöt éve volt életciklusának csúcsán, bár az Omdia piackutató cég becslései szerint idén is mintegy 300 millió darab DVD fogy majd világszerte. Ennek tükrében már nem meglepő, hogy az online piactéren a mai napig elég sok DVD-film cserél gazdát. A műsoros DVD-ket sok évtizedes használatra tervezték, így akkor is elő lehet venni az ezeken kiadott filmet, ha az adott alkotás épp eltűnik egy streamingszolgáltató kínálatából – DVD-lejátszókat ugyanis továbbra is lehet venni akár újonnan is.

Bár a DVD-n kiadott filmek képe kevésbé részletgazdag, mint a manapság elérhető HD/4K filmeké, még ma is sok olyan film van, amely csak ezen a régi típusú optikai lemezen van meg, illetve gyakori, hogy az új kiadásokhoz új szinkron is készül, ezért a klasszikus verzió csak DVD-n érhető el.

A Vatera fekete péntekén elsősorban a drámákat, a vígjátékokat és a sci-fi/fantasy alkotásokat keresték a vásárlók, és átlagosan bruttó 2 ezer forint körüli összeget költöttek ezekre.

A numizmatikai termékek, festmények népszerűbbé válása a Vaterán a pandémia kitörése óta tapasztalható, hiszen a korlátozások miatt számos ismert aukciósháznak kellett lemondania az élőben zajló árveréseket, és nyitnia az online tér felé. A lakberendezési és dekorációs termékek szintén a pandémia online slágertermékei, hiszen a korlátozott utazási lehetőségek nyomán sok családnál fogtak a lakás felújításába, átrendezésébe.

