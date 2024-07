Aki figyelemmel követi a Forma–1 történéseit, igencsak kapkodhatja a fejét az utóbbi időben. Gondolok itt azokra a híresztelésekre, botrányokra, amelyek szinte végigkísérik az eddigi szezont, és minden héten új és újabb tálalásban kerülnek a nyilvánosság elé.

Ezekből talán a felkapottabb az a történet volt, ami az egyik ismert istálló csapatfőnökéről szólt. Igaz, ezt még a szezon elején robbantották ki, zaklatási ügyről van szó. A csapatfőnök azonban már az első futamon élesen üzent azoknak, akiket érdekel a téma: a boxutcában ugyanis kézen fogva sétálgatott a kamerák kereszttüzében feleségével, akit elsősorban a Spice Girls nevű formációból ismerhetünk.

Témát adtak a meglepő átigazolási hírek is. Például, hogy a mostanában igencsak gyengén teljesítő Lewis Hamilton a szezont követően átigazolhat a Ferrarihoz. Aztán ott volt a Formula–1-ben szereplő Red Bull Racing vezető mérnökének esete is, miszerint Adrian Newey is távozhat az energiaital-gyár tulajdonában lévő csapattól, aminek okai közt emlegették a már szóban lévő csapatfőnök igencsak kétes esetét.

Minden hétre kijut tehát a jóból, és az is elhangzott legutóbb, hogy az elmúlt évek világbajnoka, Max Verstappen is elhagyja majd a csapatát, és azt az autót, amivel évek óta szinte megállíthatatlan. Szóval a pletykák – ha igazak, ha nem – állandó mozaikszemei lettek a sportnak.

Ezekben természetesen vannak valósak és olyanok is, amelyek nem. Ezek azonban egy embert biztosan nem érdekelnek, az pedig nem más, mint a világbajnokságot vezető holland, aki idén is emberfeletti teljesítményt nyújt, még úgy is, hogy az utóbbi hetekben vesztett dominanciájából. Az igazságok pedig úgy, ahogy szoktak, általában kiderülnek. Mert azokat nem lehet a végtelenségig véka alá rejteni.