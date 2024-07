Ahogy arról nemrég beszámoltunk, 2024 első félévében közel 130 esetben vonultak a lánglovagok vármegyénkben lakástűz oltására. A statisztika ezen mutatója kicsit ugyan jobban fest a tavalyi esetszámokhoz képest, ám ha arra gondolunk, hogy hány nap is van egy félévben, akkor megállapíthatjuk: még mindig nagy számban gyullad ki egy-egy otthon térségünkben.

Egészen megdöbbentő tanulságot emelt ki lapunknak legutóbb a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Idén négy esetben volt gázpalack a kigyulladt épületekben. Mint mondták: többször előfordult, hogy a lakók hirtelen azt sem tudták megmondani a tűz keletkezésénél, hogy van-e gázpalack az égő házban, és ha igen, akkor pontosan hol... A tűzoltók munkájuk során nem ismerik a „lehet” szót, a gázpalackok megléte viszont rendkívül veszélyes a beavatkozó egységekre nézve, főleg, ha nem tudnak róla. Ezek ugyanis a nagy hő miatt pillanatok alatt felrobbanhatnak.

Egyvalamiben van pozitív hozadéka a statisztikának: idén eddig nem követelt emberéletet lakástűz Győr-Moson-Sopronban. Ellenben tízen megsérültek, többségük füstmérgezéssel került kórházba. Az aggasztó adatok, ahogy már említettem, inkább az esetszámokban keresendők, és azokban a különös, felfoghatatlan tanulságokban, amiket például az elfelejtett gázpalackok jelentenek.

Az utóbbi hetek hőséghulláma miatt tűzgyújtási tilalom van érvényben az egész ország területén. A gépkocsiból kidobott cigarettacsikk is óriási károkat okozhat, a száraz növényzet a legkisebb figyelmetlenség miatt is könnyen lángra kaphat, amely hatalmas tűzhöz vezethet a szabadban. Sajnos nap mint nap láthatunk hasonló eseteket a saját szemünkkel is, pedig jobb lenne, ha rögzülne mindenkiben: a tűz nem játék.

Ezt a magas esetszámok is megerősítik.