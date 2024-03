A napokban jellemző meleg időjárás kétségtelenül érezteti velünk a tavaszt, vagy legalábbis annak közeledtét. És ha tavasz, főként nekünk, nőknek gyorsan eszünkbe is jut a tavaszi nagytakarítás. Ahogy az is, hogy elrámoljuk a téli cuccokat, a nagykabátot, sapkát, sálat, és elővesszük helyettük a szezonnak megfelelő öltözéket.

Visszatérve a nagytakarításra: érezzük, hogy otthonunkra is – különösen a szép napsütésben vesszük észre a tennivalókat – ráfér egy kis, vagy éppen nagyobb odafigyelés. Aztán az utunkat járva akarva-akaratlanul az is feltűnik, hogy a közvetlen környezetünkben is lenne tennivaló. Akár el is hessegethetnénk, hogy nem a mi feladatunk, nem a mi kötelességünk, hogy az utak mentén szétszórt hulladékot is összegyűjtsük.

A következő hetekben számos településen szerveznek szemétszedési akciókat. Akár az országos TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért kampányhoz kapcsolódóan, akár önálló kezdeményezésként. Több helyen rugalmas idősávban várják az önkénteseket: magyarán, magunk döntjük el, hogy mikor vágunk bele a feladatba a családdal, barátainkkal, szomszédainkkal vagy éppen egy-egy civil szervezet, intézmény színeiben. Évek óta jómagam is aktívan kiveszem ezekből a részem, az újságírói munkán túl kesztyűt, zsákot is ragadok. Visszatérően elszomorít a tapasztalat: még mindig sokan úgy isszák meg a sörüket, energia- vagy egyéb italukat, hogy nem képesek az üres üveget, dobozt legalább a legközelebbi szemetesig magukkal vinni. És akkor azokról még nem is beszéltünk, akik tudatosan pakolják meg autójukat, hogy egy kevésbé szem előtt lévő erdősávban leboríthassák lomjaikat – amiket egyébként a hulladék- udvarokban is elhelyezhetnének.

Talán abban bízhatunk, hogy a most felnövő generációk szemlélete még jó irányba alakítható.