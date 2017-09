Rabok csontvázait találhatták meg Győrben - fotók

Társasház épül Győrben, a Bajcsy-Zsilinszky út 84. szám alatt, szemben az Árkád üzletközponttal. A munkaterületen tavaly óta régészeti feltárás zajlik, korábban Árpád-kori és XIV–XV. századi település nyomaira bukkantak a szakemberek, a leletek közt hamis pénz is volt.(Scherer Gábor régésztechnikus lapunknak akkor elmondta: a középkori pénzérmék között a legérdekesebb a IV. Béla (1235–1270) korabeli, ugyanis az hamis. Ezt onnan tudják, hogy eredetileg ezüstből kellett volna verni, de a megtalált példánynak bronz a magja, amit megtévesztésként vékony ezüsthártyával futtattak be. Ezt suberatusnak nevezi a szakirodalom.)Györke Réka ásatásvezetőtől megtudtuk: most négy, a XVII. századból származó, török kori sírokat találtak a régészek. Az egyik elhunyt lábán bilincs volt - ez arra enged következtetni, hogy az illetők rabok lehettek, akiket a váron kívül temettek el.

Fotó: Oláh Dénes

Fotó: Oláh Dénes

Olvasónk, Oláh Dénes küldött képeket az épülő új társasház munkaterületén végzett régészeti ásatásról csütörtökön.