A népszerűség nagy átok a veszélyeztetett állatok számára

A népszerűség nagy átok bizonyos állatok, például az oroszlánok, elefántok és tigrisek számára, amelyek gyakran szerepelnek reklámokban vagy egy-egy márka arcaként és logóján, és így az emberek hajlamosak azt hinni, hogy sok él belőlük a vadonban és nem tartoznak a veszélyeztetett fajok közé - írták a kutatók a PLOS Biology című folyóiratban publikált tanulmányukban.



A kutatást vezető Franck Courchamp és csapata felmérést végzett a nagyközönség körében annak kiderítésére, hogy mely vadon élő állatokat tartják karizmatikusnak az emberek. A kutatók azt is megnézték, hogy milyen állatok szerepelnek leggyakrabban az állatkertek honlapján, valamint a Disney és a Pixar animációs filmjeinek borítóin - írta a BBC News.



Az eredmények szerint a tíz legkarizmatikusabbnak tartott állat a tigris, az oroszlán, az elefánt, a zsiráf, a leopárd, a panda, a gepárd, a jegesmedve, a farkas és a gorilla.



Egy önkéntesekből álló csapat Franciaországban egy héten át dokumentálta, hogy hányszor találkozik ennek a tíz állatnak a virtuális másaival. Az önkéntesek naponta átlagosan 4,4 oroszlánnal futottak össze logókon, rajzfilmekben, magazinokban és egyéb felületeken, ami azt jelenti, hogy az emberek valószínűleg kétszer-háromszor több "virtuális" oroszlánnal találkoznak évente, mint amennyi valójában él Nyugat-Afrikában.



Courchamp szerint ennek jelentős tudat alatti hatása lehet, noha erre egyelőre nincsen közvetlen bizonyíték. "Úgy gondolom, hogy mivel az emberek az életük minden napján látnak zsiráfokat és oroszlánokat, öntudatlanul is azt hiszik, hogy sok él belőlük" - mondta a szakember.



Annak ellenére, hogy a médiában ekkora súllyal jelennek meg, a tízes listán szereplő állatok közül kilenc sebezhetőként, veszélyeztetettként vagy súlyosan veszélyeztetettként szerepel a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) vörös listáján.



Amikor a kutatók arról kérdezték a résztvevőket, hogy szerintük egyes állatok veszélyeztetettek-e, igencsak meglepő eredményt kaptak. A válaszadók majdnem fele például még csak fenyegetettnek sem gondolta a súlyosan veszélyeztetett gorillát.



Sarah Durant biológus szerint ugyanakkor más tényezők is befolyásolhatják, hogy az emberek mit gondolnak egy faj természetvédelmi besorolásáról, és hogy milyen mértékben vállalnak szerepet a természetvédelmi erőfeszítésekben.



"Azt gondolom, hogy nagyon sok ember érezheti gyakran nyomasztónak mindezt, mert a problémák hatalmasak" - tette hozzá a londoni Zoológiai Társaság tagja.



Courchamp szerint hatékony megoldás lehet például, ha a természetvédelmi erőfeszítéseket a sebezhető vagy veszélyeztetett állatok képeinek reklám vagy más célú felhasználásából eredő pénzekkel támogatnák.



Mint elmondta: "a Lacoste például nemrég olyan kampányt csinált, amelyben veszélyeztetett állatok sziluettjeivel helyettesítette a logóját".



A tízes listán szereplő néhány állat esetében nagyon szorít az idő. Ökológusok előrejelzései szerint fenntartható természetvédelmi erőfeszítések híján az elefántok egy évszázadon belül kipusztulhatnak a vadonban. A gepárdok száma pedig akár 70 százalékkal is csökkenthet, miközben az állatok már most az eredeti élőhelyük mindössze 9 százalékára szorultak vissza Afrikában.