Zalaegerszegen indul az 5G mobilhálózat magyarországi fejlesztése

Az alig két héttel ezelőtt indított, mintegy 40 milliárd forintos járműipari tesztpálya fejlesztéséhez és az okosváros programhoz kapcsolódóan Zalaegerszegen alakítják ki az 5G adatátviteli technológia tesztkörnyezetét, amelynek révén a járműiparban és az infokommunikációban is a világon vezető szerepre törekszik Magyarország - jelentette be a nemzetgazdasági miniszter pénteken Zalaegerszegen.



Varga Mihály a Mobil járműipari és logisztika konferencia nyitónapján tartott előadásában beszélt arról, hogy olyan, egymással összefüggő kulcsterületeken, mint az innováció, a digitalizáció, a járműipar és a logisztika Zalaegerszeg és vele a magyar gazdaság bekapcsolódik az ipari forradalom negyedik szakaszába.



A rendezvény alkalmából írta alá azt az együttműködési megállapodást Varga Mihály a kormányzat más szereplőivel, valamint Zalaegerszeg polgármesterével, a Magyar Telekom vezetőivel és az Autóipari Próbapálya Zala Kft. ügyvezető igazgatójával, amelynek révén Zalaegerszegen indul el az 5G mobilhálózat magyarországi kísérleti fejlesztése.



A miniszter elmondta: a magyar járműgyártásban olyan új trend indul el, amelynek ma még nem tudjuk felmérni a következményeit, de a magyar gazdaság további növekedésének szolgálatába kell állítani. Utalt arra, hogy több olyan kormányzati program is fut már, amely az iparfejlesztést, az elektromobilitást szolgálja, s amelyhez uniós és magyar források, illetve segítő üzleti környezet is szükséges.



Kifejtette, "a magyar gazdaság rendkívül szerencsés időszakában van", a kiegyezés utáni gazdasági prosperitás időszakához hasonló korszakot él. A magyar választópolgárok 2010-ben és 2014-ben is olyan kiegyezést kötöttek, ami a munkalapú társadalom megvalósítását, jogi, adózási, oktatási környezet megteremtését tette lehetővé, amelynek köszönhetően ma a gazdasági növekedésben az Európai Unió élenjáró országai közé tartozik Magyarország - mondta.



Közölte, sikeresen fordítottak az energiapolitikán, az energiafüggetlenség megvalósítása érdekében átmenetileg el lehetett fogadtatni az atomenergia alkalmazását. Az egyes ágazatokra kivetett különadókkal konszolidálni lehetett az államkasszát, sőt a magyar gazdaság olyan lendületes szakaszba tudott lépni, ami együtt jár a munkahelyteremtéssel, a beruházások növekedésével és az adócsökkentéssel - tette hozzá. Közölte: 700 ezerrel többen dolgoznak ma, mint 7 évvel ezelőtt, a legutóbbi adatok szerint pedig 34 százalékkal nőttek a beruházások, miközben a jövő évben 205 milliárd forinttal többet fordítanak gazdaságfejlesztésre. A járműiparban olyan ipari tradícióval, kultúrával és tudományos háttérrel rendelkezik az ország, amivel csatlakozni tud az európai és világtendenciákhoz, illetve egyre több cég lehet részese egy magasabb hozzáadott értéket teremtő láncnak - sorolta Varga Mihály.



Elmondta, a logisztika is kiemelt stratégiai ágazat, "szerencsés helyen vagyunk, ki kell használni ennek a lehetőségeit". Most 6,3 százalékkal járul hozzá a logisztika a nemzeti jövedelemhez, de az a terv, hogy az arány 10 százalék fölé emelkedjen, ezt kormányzati program is segíti - fejtette ki.



Deutsch Tamás, a Digitális jólét programért felelős miniszterelnöki biztos szerint az 5G hálózat "mindannyiunk személyes életét befolyásolni fogja". A szupergyors internet elterjesztését szolgáló programok mellett - amelyek az uniós céldátum előtt két évvel, már 2018 végére megvalósulnak -, az itt működő szolgáltatóknak köszönhetően a magyar 4G hálózat már tavaly is a világ harmadik legfejlettebb hálózatának számított.



Kifejtette: a zalaegerszegi járműipari tesztpályához és a Smart City, vagyis okosváros programhoz kapcsolódó 5G-s fejlesztés olyan adatátviteli gyorsaságot és teljesen új alkalmazási lehetőségeket kínál, amivel Magyarország a világméretű szabványosítást is befolyásolni tudja. Az a cél, hogy a 2020-as évekre a világon az első olyan országok közé tartozzon Magyarország, ahol ezt a technológiát alkalmazzák - jelezte Deutsch Tamás.



Kara Ákos infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár szerint az 5G hálózat döntő jelentőségű a magyar versenyképességet illetően, ezt szolgálja a magyar mikro-, kis- és közepes vállalkozások számára nyújtott 60 milliárd forintos program is, amit az informatikai mérnökök képzése egészít ki.



Palkovics László oktatásért felelős államtitkár, a zalaegerszegi járműipari tesztpálya kormánybiztosa elmondta, a 2018-as költségvetésben mintegy 120 milliárd forinttal többet fordítanak a felsőoktatásra, ebből 15 milliárdos keret kutatási támogatást szolgál.



Christopher Mattheisen, a Magyar Telekom vezérigazgatója szerint nemcsak az önvezető autók miatt fontos az infokommunikációs fejlesztés, mivel ez egy tovagyűrűző technológia lesz, s az ebből adódó gazdasági növekedést azok tudják majd kihasználni, akik az elsők lesznek. Meglátása szerint Magyarországnak a világon is egyedülálló lehetősége van az 5G-s hálózat és a járműipari tesztpálya fejlesztésében, mert ilyen elképzelések legfeljebb 6-8 helyen születtek eddig a világban.



Balaicz Zoltán polgármester elmondta, ősszel elkezdődik a közel 170 milliárd forintos beruházással megvalósuló R76-os, kétszer kétsávos "okos" gyorsforgalmi út építése Zalaegerszeg és az M7-es autópálya között, érintve a sármelléki nemzetközi repülőteret. A Modern Városok Program keretében pedig logisztikai központ és konténerterminál épül a városban, kihasználva a koperi nemzetközi tengeri kikötő közelségét, az onnan Zalaegerszegre vezető nemzetközi vasúti korridort.