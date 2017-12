Virtuális közös térkép applikációt indított egy magyar startup - Traffipax, parkolás, ATM, 24 hasznos infó

Néhány hét alatt szinte megduplázódott az AmpeGo fantázianévre hallgató alkalmazás felhasználóinak száma.A magyar startup által kifejlesztett applikáció egyik leghasznosabb szolgáltatása a valós idejű traffipax- és baleset-előrejelzés, amely a hivatalos rendőrségi információk mellett a felhasználók adataira is támaszkodik a virtuális közös térképen.A program akkor is hangjelzéssel figyelmeztet a traffipaxokra, ha éppen kihangosítva telefonálunk az autóban. Ehhez még a GPS-t sem kell bekapcsolni, mert a szoftver cellainformációk alapján dolgozik, így kíméli a telefonunk akkumulátorát is.A nyitólapon a közösséghez csatlakozott üzletek legfrissebb akció láthatók, de a program a parkolást is megkönnyíti azáltal, hogy a legközelebb parkolóhoz navigálja a felhasználót. Megkímélhetjük a pénztárcánkat is, az AmpeGo segítségével ugyanis már 15 százalékos kedvezményt kaphatunk a fővárosban.Az AmpeGo-n néhány mozdulattal a felhasználók elé tárul, és közvetlenülbármilyen kérdéssel, problémával. Az alkalmazásban, így nem kell az automata keresgélésével hosszabb időt eltöltenünk, ha ismeretlen környéken járunk és pénzt szeretnénk felvenni.A szoftver megálmodói szerint az AmpeGo-val átlagosan 11.4 százalékkal olcsóbban vásárolhatunk, a több mint 1300 cégnél pedig másfél millióan fizethetnek az EDC és EVDSZ kedvezménykártyáival. Rögzíthető az appban az összes kedvezmény- vagy hűségkártya elő- és hátlapja, valamint vonalkódja, így vásárláskor a készülék képernyőjéről leolvasható minden fontos információ. A kártyákat felhőben is tárolhatjuk, tehát egy esetleges készülékcsere vagy újratelepítés esetén is megmaradnak a már rögzített adatok.A partnercégeknek nem kell saját applikációt fejleszteniük, hiszen egy online irodából sajátjukként kezelhetik az AmpeGo tartalmait. A vállalatok gyakorlatilag azonnali, közvetlen üzenetet küldhetnek mindenről a célközönségnek, a felhasználók pedig perceken belül értesülhetnek a cég aktuális akcióiról és slágertermékeiről is. Mindezért a vállalkozásnak olyan összeget kell fizetnie, amelynél nagyságrendekkel többet spórolhat az AmpeGo használatával.Az alkalmazás teljes adminisztrációs, feltöltési és marketingfelületet biztosít minden önkormányzatnak.Az AmpeGo a közeljövő egyik legdinamikusabban fejlődő közösségét építi ki, ahol a felhasználók egymást és a biztonságos közlekedést segítik a turizmussal ötvözve.