Szexrabszolgáknak emléket állító szobrok buszoznak Szöulban

A második világháború koreai szexrabszolganőinek emléket állító szobrokat helyeztek el néhány buszon Szöulban, hogy emlékeztessék az utasokat azoknak az úgynevezett "vigasznőknek" a tragikus sorsára, akiket a japán birodalmi hadsereg kényszerített szexuális rabszolgaságba a birodalom által elfoglalt területeken.A szobor egy hagyományos öltözéket viselő nőt ábrázol, aki ökölbeszorított kézzel, kifejezéstelen arccal mered a távolba, a vállán pedig egy apró madár pihen.A szobrokat öt busz egy-egy ülésére helyezték ki és szeptember végéig maradnak a járműveken.

A projekt egy szöuli közlekedési vállalat vezetőjének, Lim Csinvoknak a fejéből pattant ki, aki szerint a város vezetőségének semmi köze a kezdeményezéshez.A buszok, amelyeken a vigaszhölgyek sorsát bemutató 2016-os dél-koreai filmből is elhangzanak részletek, a szöuli Japán Nagykövetség előtt is elhaladnak. Hasonló szobrot helyeztek ki a nagykövetség, valamint a puszani japán konzulátus előtt is.

Lim elmondta, sajnálja, ha a buszokon lévő szobrok kellemetlenül érintik a japánokat, de nem akarja, hogy a vigasznők a feledés homályába merüljenek. A második világháború idején csaknem 400 ezer ázsiai nőt kényszerítettek a japán katonák "vigasztalására" és szórakoztatására. Az áldozatok nagy része kínai és koreai volt.2015 decemberében Szöul és Tokió megállapodást kötött, amelyben a japán kormány bocsánatot kért, és elismerte felelősségét a történtekért, valamint egymilliárd jent (2,3 milliárd forint) ajánlott fel a koreai áldozatokat támogató szöuli alapítvány számára.