Sarka Kata milliós szerelmi karkötőt visel - De ki adhatta neki?

Nem akármilyen karperec bukkant fel Sarka Kata csuklóján: a világhírű Cartier luxusmárka Love Bracelet-nek, azaz szerelmi karkötőnek elkeresztelt ékszerét 1969-ben ál­modta meg a tervezője, Aldo Cipullo. Az ékszer két félkörből áll, melyeket csak egy speciális csavarhúzóval és csavarokkal lehet a csuklón rögzíteni. Amikor piacra dobták, az volt a szabály, hogy magának senki nem veheti meg, általában a férfiak lepték meg vele igaz szerelmüket. Ezt az előírást azóta törölték, azaz a hölgyek saját maguknak is kedveskedhetnek vele - írja a BorsOnline Az ékszerhez fűződik egy másik legenda is: a karkötőt nyitó speciális csavarhúzót, kulcsot egy nyakláncon viselik. Ez általában annál a férfinál van, aki vá­sárolta a karperecet, és a két fél kötődését, szerelmét, összetartozást szimbolizálja.A közösségi oldalára feltett fotói alapján Sarka Kata karján először augusztus végén, nem sokkal házassági válsága kipattanása után tűnt fel a szerelmi karperec. Ezt követően azonban szinte alig van kép, hogy ne látnánk rajta – talán annak köszönhetően is, hogy nem lehet csak úgy le- és felven­ni. Fotózás, család, kutya, műsorvezetés – a modell-műsorvezető karján szinte mindig ott díszeleg az értékes kiegészítő.