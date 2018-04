Rossz emlékeket idézet fel a Nagy Duettből kieső Marcellinában a Gabóval előadott duett

Marcellina csalódottan, partnere könnyek között búcsúzott

Pumped Gabo pityergett, partnere, Marcellina csalódottan vette tudomásul, hogy a nézők kiszavazták párosukat A Nagy Duettből. Produkciójuk ráadásul egy régi rossz emléket idézett fel benne – tudta meg a Bors Az első két adás eredményei alapján Pumped Gabo és Marcellina párosának kellett távoznia A Nagy Duett első élő show-jából. A botrányhős celeb, tőle szokatlan módon, könnyei­vel küszködve omlott össze.– Elsőként estünk ki, hadd ne mondjak semmit! Erre a pillanatra rossz lesz visszaemlékezni egész életemben, mindenkinek köszönöm, aki ránk szavazott, de most eléggé elkeseredtem – mondta Gabo szinte sokkos állapotban a műsor Facebook live oldalán, majd visszavonult az öltözőjébe.A nagy visszatérőnek számító Marcellinát is megdöbbentette a döntés, sőt egy megható titkot árult el partneréről.– Gabóról mindenki azt hiszi, hogy kemény srác, de ez csak álarc. A múltkori adás után nem volt kiesés, de mi kaptuk a legkevesebb pontot, utána szintén kiborult, és többször sírva is fakadt. Nagyon kétesélyes volt, de rossz érzés persze, mert rettentően szerettem volna még maradni.Ha a nézőket nem is, a zsűrit lenyűgözte a produkció, melyben Oroszlán Szonja Tépj szét! című dalát adták elő. A pikáns számban az énekesnő egy másik nővel kapja rajta Gabót az ágyban, és mint az adás után kiderült, Marcellina számára sem ismeretlen a színpadon látott helyzet.– Volt rá példa, hogy az exem lebukott, igaz, csak ké­sőbb tudtam meg. Éreztem, hogy kilóg a lóláb, szakítottunk is. Miután összeszedtem a cuccaimat, kiderült, hogy az egyik VHS kazettámra sikerült rávenniük a szerelmeskedésüket a szeretőjével. Soha nem csal­tam meg senkit, de az ilyen és ehhez hasonló példák miatt nehezen nyitok, dacára annak, hogy sokan sajnos úgy gondolják, az énekesnők könnyűvérűek. Hiszem, hogy megtalálom még azt, akivel le tudom élni az életemet, szerencsére szép számmal akadnak jelentkezők.