Riportműsor készült az RTL Klub első 20 évéről

Az idén 20. születésnapját ünneplő RTL Klub méltó módon szeretett volna megemlékezni a csatorna első két évtizedéről. A Fókusz munkatársai közel egy éve kezdték meg az előkészítő munkát: több ezer órányi archív felvétel átnézése, száznál is több interjú, majd közel egy hónapnyi utómunkát követően született meg az az öt adás, amit a nézők először december 18-án, hétfőn 18:55 perckor tekinthetnek meg az RTL Klub műsorán.



Az első epizód a showműsorok és tehetségkutatók köré épül. Csillag születik, Kész átverés, X-Faktor – a mindenki által ismert, mai napig képernyőn lévő produkciók mellett természetesen szóba kerül a kezdet is: 1998 októbere és az RTL klub első egész estés showműsora, a Meglepő és mulatságos. Az itt megismert álriporterre pedig 19 év távlatából egy meglepő és mulatságos szituáció vár majd.



Az elmúlt két évtized legnagyobb és legemlékezetesebb pillanatairól legendás műsorvezetők – a teljesség igénye nélkül: Fábry Sándor, a Boros-Bochkor duó, Lilu, Jáksó László vagy éppen Sebestyén Balázs – mesélnek. Szóba kerül a Kész átverés indulása: kiderül, hogy Bochkor Gábor kinek a szerződését írta alá, de Jáksó László arról is beszél majd, miért kerültek emlékezetes faviccei a Heti Hetesbe.



Ami pedig a folytatást illeti: a keddi adás a valóságshowk köré épül, míg szerdán az RTL Klubos vetélkedők elmúlt két étvizedét járják körül a műsor készítői. A csütörtök a filmek és sorozatok estéje lesz, a záró adásban pedig a hír-, magazin- és sportműsorok alkotóinak életébe nyerhetnek a nézők bepillantást.



Az első 20 évünk – december 18-tól öt estén át 18:55 perctől az RTL Klub műsorán!