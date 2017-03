Paolo Virzi kapta az olasz Oscart

Virzi az elismerést Őrült boldogság című filmjéért kapta, melyet a szezon legjobb filmjeként is kitüntettek. Az alkotás egyik főszereplője, Valeria Bruni Tedeschi a legjobb színésznőnek járó elismerést kapta.



A komédia középpontjában két nő áll, akik megszöknek a pszichiátriáról és kalandos útra indulnak Olaszországon át. A film az elmúlt év nagy kasszasikereinek egyike, a másik főszereplő, Micaela Ramazzotti - Virzi felesége - is esélyes volt a legjobb színésznő díjára.



A Donatello Dávidja életműdíjat Roberto Benigni, Az élet szép című Oscar-díjjal jutalmazott dráma rendezője kapta.



A Donatello Dávidja az Oscar-díjak mintájára a legjobb külföldi film, valamint az európai uniós országból származó legjobb film díját is kiosztja. Előbbivel Tom Ford Éjszakai ragadozók, míg utóbbival Ken Loach Én, Daniel Blake című filmjét jutalmazták.



A díjazottak Donatello 1440-es világhírű szobrának, a Dávidnak a kicsinyített mását vehetik át.



Dario Franceschini olasz kulturális miniszter a díjátadón hangsúlyozta, hogy a kormány a támogatások elmúlt években tapasztalt csökkenése után ismét erőteljesebben invesztál a kulturális területekbe.



Az olasz kormány 2016-ban a filmipart szolgáló intézkedéscsomagot fogadott el, amely többek között lépéseket tesz a mozik támogatására. Az elmúlt években tapasztalt válság miatt ugyanis Olaszország számos moziját be kellett zárni - mondta el Franceschini.