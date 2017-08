Megjárta a dán koronaherceg, ezután tuti magánál hordja majd a személyijét

Nem engedték be Frederik dán koronaherceget egy ausztrál bárba, mert nem volt személyazonosításra alkalmas dokumentuma.



A 49 éves herceg, aki egy vitorlásversenyen tartózkodik Ausztráliában, pénteken éjfél előtt nem sokkal a brisbane-i Jade Buddha bárba akart betérni kíséretével. Queensland államban július óta szigorú alkoholtörvény írja elő, hogy bizonyos szórakozóhelyeken személyazonosításra alkalmas dokumentumot kell felmutatni, ha este 10 óra után akar valaki betérni.



Phil Hogan, a bár társtulajdonosa az ABC ausztrál műsorszolgáltatónak elmondta, hogy nagyon kínos volt számukra a helyzet.



Frederik herceg és kísérete negyedóra múlva visszatért a diplomáciai testület biztonsági embere kíséretében, aki kérte a bár személyzetét, engedjék be a dán vendégeket annak ellenére, hogy nincs személyigazolvány. A bár biztonsági szolgálata ekkor az interneten kezdett el kutatni a herceg azonosítására, miközben az alkohol-és szerencsejáték szabályozásában illetékes hatósággal (OLGR) is felvették a kapcsolatot, hogy engedélyezzék a herceg látogatását a bárba, ám kísérletük sikertelennek bizonyult.



Az OLGR szóvivője hétfőn azzal védekezett, hogy egészen aznapig nem volt tudomásuk a problémáról.



"Mi mindent megtettünk. Egy kivételes engedéllyel, ki lehetett volna kerülni a törvényt" - fogalmazott a bártulajdonos. Hozzátette, hogy a pénteki eset csak a hasonló helyzetek "jéghegyének a csúcsát jelenti".



A múlt hónapban Brisbane egyik előkelő bárjában nem engedtek be francai csúcsborászokat a tilalom miatt.



A dán koronahercegnek ausztrál felesége van, Maryvel a 2000-es sydneyi olimpiai játékok idején ismerkedett meg - egy bárban.