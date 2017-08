Meghalt a legendás szőke színésznő

A 60-as, 70-es évek egyik legismertebb francai színésznője hétfőre virradó éjszaka agyvérzés következtében halt meg - közölte az RTL francia rádió a család információi alapján.



A színésznő, aki "hűvös szőkeségként" kezdte karrierjét, mintegy 50 filmben szerepelt, köztük az Ahol az öröm tanyázik, az Alulról az ibolyát és a Borsalino címűben. Utóbbiban a főszerepet Jean-Paul Belmondo és Alain Delon - sok éven át az élettársa - oldalán formálta meg.



Darc 1938 májusában született Dél-Franciaországban, Toulonban, ahol művészeti főiskolára járt. Párizsba költözve manökenként dolgozott, mielőtt a filmes szakma felfedezte volna magának. Ismertté a Galia című pszichothrillerrel vált a 60-as években, míg a világhírnevet a Magas, szőke férfi felemás cipőben című kémfilmparódia hozta meg számára 1972-ben.



Az 1980-as években karrierje kettétört, miután egy nyílt szívműtéten esett át egy autóbalesetet követően; valamint Alain Delontól is elvált 15 év együttélés után. Ekkor otthagyta a színészetet, de az 1990-es években visszatért a televíziózáshoz. A magyar közönség főleg a Megperzselt szívek című 1992-es francia sorozat Héléne-jeként ismerheti, a sorozat folytatásában, a Héléne szemei című szériában is főszerepet vállalt.



A színésznő gyerekkora óta szívproblémákkal küzdött, a 80-as években ezért egyre kevesebbet állt kamera elé. 1980-ban szívműtétet hajtottak rajta végre, 2013-ban ismét operációra volt szüksége. Az elmúlt évben több agyvérzést is elszenvedett.