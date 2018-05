A 139 éves szolgáltatás hétfő este 23.59 perckor állt le, ekkor jelentette be a cég egyik munkatársa egy távirati stílusú Twitter-üzenetben, hogy nem lehet többé táviratot feladni Franciaországban.



"Lezárult egy fejezet a távközlés történetében. Stop. Köszönet minden kollégának, aki eddig fenntartotta ezt a szolgáltatást. Stop." - írta üzenetében Christophe Ndi, egy dolgozói csoport vezetője.



Az aktivista szerint azért volt szükség a bejelentésre, mert legtöbben magánál a cégnél sem tudták, hogy még egyáltalán létezett ez a szolgáltatás. Pedig más munkája mellett mintegy 40 ember alkalmazott látta el a táviratokkal kapcsolatos teendőket, és még áprilisban is 1400 táviratot adtak fel az Orange-nál.



A táviratot főleg vállalatok, azok alkalmazottjai és ügyfelei használták még az internet és az sms korában is, mert annak jogi értéke volt, bizonyítani lehetett vele például egy üzleti megrendelést vagy egy munkából hiányzó alkalmazott figyelmeztetésének megtörténtét.



A táviratot már nem futár juttatta el a címzett lakhelyére, hanem egy operátor telefonon hívta fel a címzettet és ajánlotta fel neki az üzenet felolvasását.



A távirat nagy szolgálatot tett abban az időben, amikor még nem volt, vagy nem terjedt el általánosan a telefon, még a telefonos korszakot is úgy-ahogy túlélte, az sms és az internet azonban végzetes csapást mért a Franciaországban 1879-ben indított szolgáltatásra.