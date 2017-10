Kiderült, mikor érkezik Katalin hercegnő és Vilmos herceg harmadik gyermeke

Áprilisra várja harmadik gyermekét Katalin cambridge-i hercegnő, Vilmos herceg felesége. Katalin hercegnő terhességéről az udvar már szeptemberben hírt adott , de a keddi bejelentésig nem volt ismert, hogy a gyermek érkezése mikorra várható.Vilmosnak, az Egyesült Királyság jövőbeni uralkodójának és hitvesének első gyermeke, György herceg 2013 júliusában, húga, Charlotte hercegnő 2015 májusában született.Édesapja után György majdan maga is az Egyesült Királyság uralkodója lesz. György herceg és Charlotte hercegnő testvére - nagyapja, Károly trónörökös és édesapja, Vilmos herceg, valamint bátyja és nővére után - az ötödik helyre kerül majd a brit trónutódlási sorrendben, a hatodik helyre utasítva a jelenlegi ötödiket, saját majdani nagybátyját, vagyis Harry herceget, Vilmos öccsét.

Vilmos és Katalin harmadik gyermekének trónöröklési helyét immár nem befolyásolja, hogy fiúnak vagy leánynak születik, ugyanis a brit kormány kezdeményezésére az elmúlt években elindított és kiteljesedett reformfolyamat eltörölte a királyi fiúutódok trónutódlási elsőbbségét. Így ha a harmadik gyermek fiú lesz, akkor sem lépne nővére, Charlotte elé a trónutódlási sorrendben.A hercegi házaspár harmadik gyermeke a 91 esztendős II. Erzsébet királynő és férje, a 96 éves - a közszerepléstől a múlt hónapban visszavonult - Fülöp edinburghi herceg hatodik dédunokája lesz.Katalin hercegnő - csakúgy, mint két előző terhességének korai szakaszában - ezúttal is heveny terhességi rosszullétektől szenvedett, és ezért a múlt hónapban több nyilvános programját lemondták. A hercegnőt első terhessége idején kórházban is kezelték e tünetekkel, és második várandóssága alatt is programokat kellett lemondani hasonlóan heveny rosszullétek miatt. Katalin azonban most már jobban van, hétfőn megjelent egy nyilvános londoni jótékonysági rendezvényen, és a Kensington-palota keddi bejelentése szerint a házaspár a jövő év elején együtt utazik hivatalos svédországi és norvégiai látogatásra.