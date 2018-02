Ilyen rémes tinik voltak az Oltári csajok legszexibb sztárjai

A suliban elég barátkozós voltam és mindig a keménymagba tartoztam. Viszont a személyiségem tinédzserként persze még nem alakult ki, így gondolom, mint mindenki ebben a korban, megpróbáltam én is másokat utánozni. Nagyon fiús csaj voltam, ráadásul még fogszabályzós is, és nem sminkeltem magam. Volt egy deszkás korszakom is, amikor gyakorlatilag srácnak öltöztem; állandóan deszkás cipőkben, bő ruhákban és sapkákban jártam. A bátyámat próbáltam másolni. Akkor még nem gondoltam volna, hogy valaha egy ilyen szavazást, mint a mostani, megnyerhetek. Nagyon jólesik és megtisztelő, hogy ennyi szeretetet kapok a rajongóktól

Világéletemben nagyon érdekelt a női nem, ha úgy tetszik, már gyerekként is hajtottam a szerelmet. Mivel nem tekintettem jó pasiként magamra, ezért nem is a külsőmmel, hanem a személyiségemmel, a dumámmal próbáltam megfogni a lányokat. Végül egy szerepnek köszönhetően sikerült lefogynom. Úgy éreztem, hogy az akkori, 90 kilós testem ahhoz a karakterhez nem passzol, így nagyon szigorú diétának és a rendszeres kemény edzéseknek köszönhetően sikerült leadnom több mint 15 kilót. A mostani formám pedig az Oltári csajoknak köszönhető. Nekünk a testünkkel is játszani kell, ha egy szerep megkívánja. Kornél egy gondnok, az ő figurájához kellett egy kis plusz izomzat.

A népszerű telenovella hat főszereplőjét egyre jobban körberajongják, a csinos hölgyekért a pasi, a szívdöglesztő srácokért pedig a női nézők vannak teljesen oda. Nemcsoda hát, hogy az Oltári csajok csillagszemű, szerelmes leányzóját, Michl Julit nemrégiben a legszexibb magyar nőnek szavazták meg, Ember Márk pedig férfi kategóriában a képzeletbeli dobogó második fokára léphetett fel. Pedig a két színész nem mindig volt a környezete ünnepelt jó csaja vagy Don Juanja.Bizonyára sokunkkal előfordult már, hogy a régi fotóinkat nézegetve rá sem ismertünk serdülőkori önmagunkra. Naná, hiszen ebben az életszakaszban változunk a legtöbbet; a felnőtté válás küszöbén alakul ki az ízlésünk, a stílusunk és bizony a külsőnk is jelentősen formálódik. Nem volt ez másként az Oltári csajok színészeivel, Michl Julival és Ember Márkkal sem, akik az RTL Klub és a Story Extra nézői közt zajló legszexibb hazai nő és férfi választáson előkelő helyen végeztek.Bár a Pirost alakító Juli már kiskorában is bájos arcú lányka volt, tiniként azonban, amikor tombolnak a hormonok, nagyon elfiúsodott és bizony, ha az osztály bombanőjét kellett megnevezni, nem őt emelték ki az első helyen.– mondta Juli.A telenovella szexi gondnokát alakító Márk jó tíz-tizenöt éve egészen más alkatú volt, és hosszú utat járt be, mire elérte a mostani formáját.„Elég nagydarab voltam gyerekként, megtörtént, hogy 104 kilogrammot mutatott alattam a mérleg" – mesélte a Vígszínház színésze, akit ez azért nem tartott vissza attól, hogy próbálkozzon a lányoknál.