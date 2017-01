Így élnek ma Zámbó Jimmy nevelt gyermekei

Minden évben január 2-án emlékeznek meg rajongói és szerettei a 16 évvel ezelőtt elhunyt Zámbó Jimmyre, azonban a család idén csak január 27-ére hívja össze a rokonságot.Az énekes három vér szerinti fia, Krisztián, Szebasztián és Adrián az év második napján édesapjuk korábbi lakhelyére látogatnak el.Galgahévíz egy különleges hely Jimmy életében, ugyanis amellett, hogy itt ült először zongora mögé egy helyi presszóban, itt lett 18 esztendősen két gyermek apja is - írja a Bors.

– A bátyám és Jimmy bátyja, Gyuri jó barátok voltak, gyakran járt le hozzánk – mesélte a Borsnak Csoma Vera, Jimmy első felesége. – Egy idő után anyám megkérte, ha már ilyen nagy a barátság, szeretné megismerni a családját. Ez egy hatalmas kerti partin történt, akkor Árpi még csak tízéves kisfiú volt – emlékezett.A két família éveken át ápolta a jó kapcsolatot, így amikor Jimmy a szomszéd faluban kezdett udvarolni, természetesen szállást kapott Csomáéknál.– Előtte évekig nem láttam, férjhez mentem, született két gyermekem, Mónika és Tamás, majd elváltam, és visszaköltöztem Galgahévízre. Akkor este kezdett el udvarolni nekem hosszú hónapokon át, majd egymásba szerettünk. A gyermekeim nem is ismerték az apjukat, Jimmy viszont sajátjaként szerette, nevelte őket - mesélte a volt feleség.Kettejük szerelméből született meg Krisztián, Mónika és Tamás testvére. Gyermekeiről és volt családjáról Jimmy azután sem feledkezett meg, hogy a szakmai sikereket új szerelem is követte.A korábbi feleség szerint Szebasztián sokszor volt náluk, neki is vannak emlékei innen, ám a legfiatalabb gyermeknek, Adriánnak már nincsenek.