Hardverben erősít a Google

A Google a hardver üzletág erősítése érdekében megvásárolta a Pixel okostelefonokat fejlesztő részleget a tajvani HTC elektronikai konszerntől.



A Google 1,1 milliárd dolláros üzlet keretében a Pixel okostelefonok fejlesztésével foglalkozó részleg megvásárlásával megszerezte magának az utóbbi időkben gyengélkedő tajvani HTC okostelefon gyártó vállalat szakembereinek egy részét. Az amerikai konszern ezáltal megerősítette szándékát arra, hogy az internetes tartalomszolgáltató és keresőmotor-üzletágból, valamint mobil eszközök operációs rendszerének a fejlesztéséből a hardver üzletág felé is kiterjessze tevékenységét.



A tranzakció lezárása a szükséges hatósági jóváhagyások birtokában 2018 elején várható.



A Google nem először tesz kísérletet tevékenységének kiterjesztésére a hardver üzletágra: 2012-ben vásárolta meg 12,5 milliárd dollárért az amerikai Motorola mobiltelefon gyártó céget, amit alig két évvel később 2,9 milliárd dollárért tovább is adott a kínai Lenovo személyi számítógép gyártó vállalatnak. A Motorola tulajdonában lévő szabadalmak jó részét azonban megtartotta magának. A HTC-vel kötött üzlet keretében is licenceket szerzett a HTC technológiai szabadalmainak a használatára.



A HTC piaci részesedése az utóbbi időkben nagyot esett az okostelefon üzletágban a kínai Huawei, ZTE és Xiaomi cégek által támasztott konkurencia miatt. Az elmúlt hónapokban szakmai körökben több alkalommal is felmerült annak a lehetősége, hogy a HTC esetleg kénytelen lesz megválni okostelefon, vagy virtuális valóság üzletágától. A milliárdos Google üzletnek köszönhetően azonban a HTC játéktere kiszélesedett mindkét üzletágának a továbbfejlesztésére.



A HTC piaci részesedése az okostelefon üzletágban 0,9 százalékra zsugorodott tavaly a 2011-ben 8,8 százalékon elért csúcsról az amerikai IDC távközlési és informatikai piackutató vállalat adatai szerint. Az egy évvel ezelőtt bemutatott Pixel okostelefonokkal a Google kevesebb, mint egy százalékos piaci részesedésre tett szert szintén az IDC kimutatásai szerint.