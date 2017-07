Hajléktalanok laktak jól egy menyasszony meghiúsult esküvőjének 8 milliós vacsorájából

Fedélnélkülieknek szervezett partit füstbement esküvője 30 ezer dollárért (nyolcmillió forintért) megrendelt vacsorájából egy indianapolisi menyasszony, hogy a rengeteg étel ne menjen kárba.Sarah Cummins az Indianapolis Star napilapnak elmesélte, hogy egy hete mondták le volt vőlegényével az esküvőt, amit a carmeli Ritz Charles rendezvényközpontban tartottak volna. A szakítás okairól és a füstbement lagziról nem árult el részleteket, de annyit hozzátett, hogy a vacsorát a szerződésük miatt nem lehetett lemondani, és a befizetett összeget sem kérhették vissza. Mivel a 170 vendégre megrendelt ételt nem akarta kidobni, ezért felvette a kapcsolatot a fedélnélküliekről gondoskodó szervezetekkel.A rászorulóknak szervezett szombati partira érkezőket maga Cummins fogadta. "Azt akartam, hogy tudják, legalább annyira megérdemlik, hogy egy ilyen helyen lehessenek, mint bárki más" - mondta.Az elegáns környezethez illő ruhákat és öltönyöket helyi üzletek és helybeli lakosok adományozták a vendégeknek.Cummins három nyoszolyólánya, az édesanyja és nagynénéi is segítettek a menyasszonynak a rendezvény lebonyolításában. A vendégek az esküvői tortát is elfogyasztották.A 25 éves gyógyszerészhallgató azt is elmesélte, hogy az esküvői költségek jó részét volt vőlegénye, Logan Araujo fedezte, és ő is egyetértett a jótékony célú felajánlással.