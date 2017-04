Fehér tigris négyes ikrek születtek egy osztrák állatkertben - videó, fotók

A tigrisek általában két-három utódot hoznak világra, négy vagy öt kistigris születése rendkívül ritka.Az ausztriai négyes ikrek a Kameltheater Kernhof élménypark állatkertjében születtek a Bécstől 150 kilométerre délnyugatra fekvő St. Aegyd am Neuwalde településen, az ellés öt órán át tartott.A természetes módon fogant kicsik - két hím és két nőstény - egy kiló körüli súllyal jöttek világra, az anyatejjel azonban mára öt kilót nőttek. Húst először három hónaposan kapnak.Herbert Eder igazgató szerint a Thalie nevű anyának és az immár 25-szörös apának, Samirnak "aranyélete van" a csendes völgyben és a villanykerítés nélküli vadasparkban.Az igazgató szerint az állatkertben élő tigriseknek rendkívül jók a génjeik.A St. Aegyd am Neuwalde-i magánállatkertben már 2012-ben is születtek fehér tigris négyes ikrek, sőt 2015-ben ötös ikrek is.A kis fehér tigriseknek legkésőbb egyéves korukban el kell hagyniuk otthonukat a beltenyészet elkerülése okán.