Csúcsokat döntöget az M4 Sport nézettsége

Közel 800 ezer nézője volt kedden este a telt ház előtt zajló Magyarország-Oroszország férfi vízilabda mérkőzésnek. A 14-5-re végződő magyar győzelemmel záruló meccset 795 ezren nézték az M4 Sport képernyői előtt, amely 20,4 százalékos közönségarányt jelentett.Az este hétkor kezdődő férfi 200 méteres pillangó elődöntőjét 608 ezren látták, 18,6 százalékos közönségarány mellett. A 19.20-kor kezdődő női 100 méter mellúszás döntőjét 600 ezren követték nyomon, amely 18,2 százalékos közönségaránynak felelt meg. A női 200 méter gyors háromnegyed hétkor kezdődő elődöntőjét 514 ezren látták, amely 16,9 százalékos közönségarányt jelentett, továbbá 17,8 százalékos közönségarány mellett 17.40-től 461 ezren szurkoltak a nemzeti sportcsatornán a női 1500 méter gyorsúszás döntőseinek. 400 ezer feletti nézőszámot ért még el kedden este hat óra után a női és a férfi 100 méter hátúszás döntőjének élő közvetítése.Az elmúlt napokhoz hasonlóan az M4 Sport egészen július 30-ig minden vizes vb-vel kapcsolatos eseményt megmutat és minden magyar érintettségű versenyről helyszíni élő közvetítéssel, vagy körkapcsolással számol be, továbbá a nap végén terjedelmes összefoglalókban mutatják meg nézőiknek a teljes nap összefoglalóit. Az élő közvetítéseken kívül extra tartalmak is elérhetőek azonline felület látogatói vagy az M4 Sport telefonos alkalmazás felhasználói számára, ahogyan az M4 Sport Facebook-oldala is rejteget extra élményeket.A közmédia a korábbi napokhoz hasonlóan a nézőket is bevonja a közvetítésbe, a legjobb #vizosszekot hashtaggel ellátott Facebook és Instagram üzeneteket a csatorna a képernyőn is megmutatja.