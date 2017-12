Bűntudattal fizet a sikerért Stohl András

Stohl tudja, hogy a gyerekeitől és a családjától veszi el a munkára fordított időt. Forrás: Csányi Kriszta

A főszereplő kisfiú apukáját játssza az Álomutazó című mesemusicalben Stohl András . Bár ilyen karakterben még nem láthattuk a színészt, elmondása szerint több közös pontot is talált a tudós apa és önmaga között.– Az életemben már annyi minden történt, hogy nehéz olyan darabot találni, ami nem fűződik a személyes tapasztalataimhoz valamilyen tekintetben. Az Álomutazó is ilyen – árulta el a Borsnak Stohl András.

Szabó Győző jól érzi magát a szerepében, gyakran álmodik. Elmondta, hogy szükség van az álmodozásra, mert enélkül kimaradunk valami jóból. Fotó: Csányi Kriszta

– Egy olyan apát játszom, aki kitalálja az „agyturbót", ami abban segít az embereknek, hogy kevesebb időt töltsenek alvással, így még több idejük maradjon a munkára. Én most egy olyan életfázisban vagyok, hogy rengeteget dolgozom és emiatt kevesebb időm marad a magánéletemre, így a gyermekeimre is. Ez nekem természetesen lelkiismeret-furdalást okoz. Az Álomutazóban pont egy ilyen édesapát játszom, aki a végén rádöbben, elvesztette az álmait, elvesztette a gyermeki énjét, és rájön, újra meg kell találnia a módot, hogy tudjon álmodni és a gyerekeivel foglalkozni.Több oka is van, hogy Stohl András ennyire közel érzi magához mesebeli karakterét.

Forrás: Csányi Kriszta

– Évek óta nem tudtam elmenni nyaralni, és nincs három egybefüggő nap előadás vagy egyéb elfoglaltság nélkül. Csak a munka, a munka. Ennek azonban előbb-utóbb véget kell vetni, és át kell billenteni a dolgokat úgy, hogy egy kicsit több idő maradjon magunkra. Jelen életfázisomban még az a doktor vagyok, aki feltalálta az agyturbót, még nem tartok ott, hogy legyen magamra időm. Ez olyan, mint egy nagy teherhajó, amit nehéz irányítani. De remélem, jövőre jobban tudom majd rendszerezni a dolgaimat – mondta lapunknak Stohl András.A Rippel testvérek, Feri és Viktor is látható a darabban, úgy szállnak a levegőben, mint két madár. Feri a Borsnak elmondta, hogy teljes biztonságban érzi magát, amikor a testvére emeli a magasba, de a technikában és az őket felfüggesztő huzalokban már kevésbé bízik – igaz, több méter magasban pörögve rendesen megugrik az adrenalinszintje, ami jó érzéssel tölti el a híres artistát.