Anyai áldással randizik az X-Faktor két fiatal tehetsége

Fotó: Zsolnai Péter

A Comet díjátadó gáláján azonban bevallották, az X-Faktor döntője után maguk is rájöttek, itt sokkal többről van szó.– Csak a verseny után jöttünk rá, mennyire hiányzunk egymásnak. Szeretem, hogy Serena ennyire gyönyörű és intelligens – mesélte a Borsnak Roland.

A díjátadóra elkísérte a szerelmeseket Serena anyukája is, aki először ugyan aggódott, hogy majdnem 16 éves lánya fejét egy 20 éves fiú csavarta el, de látva, milyen jól megvannak, már áldását adta a kapcsolatra. A szerelmeseknek nem lesz könnyű dolguk, ha hosszú távon is szeretnék működtetni ezt a kapcsolatot, ugyanis Serena Magyarországon és Olaszországban is szeretne karriert építeni.– Szerencsére mindkét országban van internet, ha távol leszek, ott tartjuk majd a kapcsolatot – mondta Serena.