A tokaji bor is szerepet kap a Bocuse d´Or döntőjében

A tokaji bor, a tokaji ecet és a dió is szerepel majd a magyar csapat tál- és tányérelemeiben a Bocuse d'Or nemzetközi szakácsverseny január 24-25-i lyoni világdöntőjén.



Széll Tamás séf, a magyar csapat versenyzője a felkészülésről szóló szerdai budaörsi sajtótájékoztatón felidézte, hogy Bocuse d'Or első magyar résztvevőjeként 2013-ban a tizedik helyet sikerült megszereznie.



Az idei világdöntőn ehhez képest legalább öt helyet szeretne előrelépni, "a dobogó pedig a legszebb álom lenne" - árulta el a Bocuse d'Or 2016-os kontinensbajnokságának győztese.



Széll Tamás elmondása szerint a májusi budapesti Európa-bajnokság után pihenőt tartott a csapat, szeptember eleje óta azonban már zajlik az intenzív felkészülés az egyik fogás alapanyagával, a bresse-i csirkével, november végén pedig kihirdették a másik idei témát, ami rendhagyó módon egy vegán étel lesz.



Decemberben frissítették a verseny szabályzatát, betiltották például a faszenes grill használatát, amely egyébként addig a magyar csapat felkészülésében is szerepet kapott - jegyezte meg a magyar séf, hozzátéve: szigorúan ütemezett felkészülési tervet építettek fel, a többi csapattól is sokat tanultak, de tudnak róla, hogy az ő munkájukból is jól felkészültek az ellenfelek.



Hamvas Zoltán, a Magyar Bocuse d'Or Akadémia elnöke emlékeztetett arra, hogy néhány éve még senki nem gondolta volna, hogy a magyar csapat komoly reményekkel indulhat a Bocuse d'Or világdöntőjére.



A négyfős magyar csapat mellett 20-30 ember: designerek, szerkesztők, médiaszakemberek dolgoznak, felkészülésüket pedig továbbra is tanácsadóként segíti Rasmus Kofoed.



A dán séf a Bocuse d'Or történetének legsikeresebb versenyzője, aki először a bronz-, majd az ezüst- és végül az aranyszobrot is hazavihette, míg koppenhágai étterme, a Geranium idén a harmadik Michelin-csillagot is megkapta - számolt be Hamvas Zoltán.



Szulló Szabina másodcoach tartja a kapcsolatot a mintegy harminc beszállítóval. Mint elárulta, fontos feladata, hogy mindig az elérhető legjobb alapanyagokkal dolgozzon a csapat, de ő végzi az elemzéshez nélkülözhetetlen fotódokumentációt is.



Szulló Szabina hozzáfűzte, hogy a magyar csapat versenyfogásaiban a nemzeti sajátosságok is feltűnnek. Többféle savanyítást is felhasználnak majd az ételek elkészítése során, az alapanyagok között pedig szerepel a tokaji bor és ecetek, a magyar erdei gombák és a dió, ráadásul még a felhasznált tálak formaterve is visszaadja a magyar jelleget - számolt be.



Széll Tamás az MTI kérdésére elmondta, hogy a kötelező alapanyagként használandó bresse-i csirke különleges fajta, amelyet nagyon szigorú szabályok között tartanak: egész életét szabadban tölti, ezért más a testfelépítése a többi csirkéhez képest.



A bresse-i csirkék begye mindig tele van kaviccsal, ez nemcsak az emésztésben segíti az állatot, hanem a húsát is aromatizálja, különleges ízűvé teszi - számolt be a séf, aki arról is szólt, hogy a döntőben két csirkéből kell elkészítenük 14 adagot, ezért az állat szinte minden részét felhasználják majd.



Ganczer Gábor, a Hungexpo vezérigazgatója, a Magyar Bocuse d'Or Akadémia elnökségi tagja hangsúlyozta, hogy a világdöntőn fontos megmutatni, mit tud ma Magyarország a gasztronómiában és megismertetni a világgal a magyar alapanyagokat.



Hamvas Zoltán beszámolója szerint a világdöntő VIP szekciójában magyar alapanyagok és borok is bemutatkozhatnak. Elsősorban aranyszalagos magyar élelmiszereket visznek Lyonba: kiemelt szerepet kap a furmint, a mangalica és a libamáj, de nem hiányzik a magyar lekvár, méz, bárányhús és a legfontosabb magyarországi fajtákból készült csendes borok és pezsgők is kóstolhatók lesznek.