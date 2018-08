A Király visszatér! Elvis 1968-as televíziós koncertje a mozikban

Az ötvenedik évfordulón világszerte újra látható a mozikban Elvis Presley Comeback Special című legendás, 1968-as televíziós koncertfilmje. A digitálisan felújított és újrakevert filmet a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban és több vidéki nagyvárosban is levetítik.



Elvis Presley korábbi elképesztő méretű népszerűsége 1968-ra jelentős csorbát szenvedett. A megelőző években gyenge színvonalú, egy kaptafára készült mozifilmekben játszott, hosszú ideje nem volt listavezető slágere, a tévében évek óta nem szerepelt, lemezei alig fogytak. Karrierje megmentése érdekében menedzsere 1968 decemberére leszervezett egy műsort az NBC televízióba. Az eredeti elképzelés egy némileg giccsbe hajló, szmokingos karácsonyi műsor lett volna, ám John Bindernek, a műsor koncepciójáért felelős fiatal, agilis rendezőnek más volt az elképzelése: a körítés helyett inkább az előadó igazi tehetségét és karizmáját akarta előtérbe helyezni - idézi fel a szervezők által az MTI-hez eljuttatott közlemény.



Binder az igazi Elvist akarta megmutatni saját dalaival, élőben, közönség előtt, bőrszerkóban, azt az énekest, aki forradalmasította a rock'n'rollt. A legenda szerint a rendező elvitte Elvist sétálni Los Angeles legforgalmasabb sugárútjára, ahol senki sem ismerte fel. Ezután Elvis gyakorlatilag beköltözött a tévéstúdióba, és többet dolgozott a próbákon, mint korábbi filmjein együttvéve.



A műsor anyagát 1968 nyarán rögzítették egy szűk körű, elkötelezett rajongókból álló közönség előtt a tévéstúdióban. Elvis mellett régi zenésztársai is közreműködtek, a sok felkészülés egy laza és közvetlen hangulatú, akusztikus koncert-showt eredményezett, sok rögtönzéssel, sztorizással és a legnagyobb slágerekkel. Felcsendült a Jailhouse Rock, a Hound Dog, a Love Me Tender, A Little Less Conversation, záródalként pedig az If I Can Dream.



A tévéműsor hatalmas siker lett, a Király visszatérését több mint 30 millióan nézték meg, ez akkor az összes amerikai tévénéző közel fele volt. "Soha többé nem fogok olyan dalt énekelni, amiben nem hiszek, vagy olyan filmet, ami nem tetszik" - mondta a show után Elvis. A közvetítés feltámasztotta Elvis karrierjét, aki azt követően végleg visszatért a koncertezéshez, és 1977-ben bekövetkezett haláláig több mint ezer koncertet adott. Ekkor születtek legérettebb dalai.



A jubileum alkalmából digitálisan felújított és újrakevert, 90 perces koncertfilm augusztus 16-tól limitált vetítéssorozatban, egy-egy estére világszerte visszatér a mozikba. Az alkotást Magyarországon a Pannonia Entertainment mutatja be: augusztus 24-én az Uránia Nemzeti Filmszínházban, augusztus 26-án a szegedi Belvárosi Moziban vetítik, emellett Szentendrén és Szigetszentmiklóson is látható lesz.