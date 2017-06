A buszok is felkerültek végre a Google Térképre

Mostantól a távolsági buszok is szerepelnek aútvonaltervezőjében, jelentette be vasárnap Vitézy Dávid a Facebookon A BKK, a MÁV-START és a GYSEV után a 7 állami tulajdonú helyközi buszszolgáltató (ÉMKK, ÉNYKK, DAKK, DDKK, KMKK, KNYKK, Volánbusz) is bekerült a Google utazástervezőbe.A dolog legnagyobb előnye, hogy végre a Google utazástervezőjével komplex utazásokat is lehet tervezni (például távolsági busszal, vonattal és BKK-járművel egyszerre). Az eddig létező online utazástervező csak külön a MÁV és Volán menetrendjeit látta, a városokét (BKK, MVK, TükeBusz) nem.Sajnos a városi buszok közül csak Miskolc és Pécs csatlakozott Budapesthez. "Számos szolgáltató hiányzik még a menetrendi adataikat megnyitó és így például a Google rendszerében megtalálható tömegközlekedési szolgáltatások közül. Debrecen, Szeged, Kaposvár, Győr, a közforgalmú dunai és balatoni hajók - bőven van még teendő e téren" - írja Vitézy.A közlekedési szakember szerint a szolgáltatás még több sebből vérzik, hiányosak az adatok, nincsenek összehangolva egymással a menetrendek, de kezdeti lépésnek megteszi.