24. alkalommal indul útjára a Titanic Filmfesztivál

A Titanic Nemzetközi Filmfesztivál április 6-ától új helyszínekkel, új koncepcióval indul útjára. Itt nézhetjük meg először Török Ferenc Berlinben díjat nyert filmjét, az 1945-öt is - írja a hirado.hu A 24. Titanic Nemzetközi Filmfesztivált, 2017. április 6-13. között rendezik meg Budapesten , de már március 21-én, megkezdődnek az eseményhez kötődő programok:17.30 órakor a Ludwig Múzeumban egy, a későbbiekben a Titanicon is futó észt filmet, az Anyát nézheti meg a közönség ingyenesen - írják.A fesztivál az Óriás című svéd filmmel nyit, itt vetítik Magyarországon először, Török Ferenc Berlinben díjat nyert filmjét, az 1945-öt.Idén az Uránia Filmszínház és a Toldi mozi mellett új helyszínként bekapcsolódik az Odry Színpad „Pop-Up Cinema@Ódry Színpad SZFE" néven is.A 2005-óta versenyfesztiválként is működő Titanic 2017-ben is átfogó, sokszínű válogatást ad a kortárs nemzetközi filmtenger legizgalmasabb alkotásaiból, köztük befutott rendezők új filmjeit, elsőfilmesek debütáló alkotásait, illetve kevésbé ismert régiók filmművészetének izgalmas darabjait is láthatjuk.