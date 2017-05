10 magyar családból 9 ünnepli a gyereknapot

TOP5 gyereknapi ajándék:

TOP5 belföldi úti cél pünkösdkor a kisgyermekes családok körében:

A kutatás háttere:



A sajtóközleményben szereplő adatok a piacvezető REGIO JÁTÉK által frissen, 2017. május 17-21. között elvégzett online kutatásán alapulnak, melyben 1446, 14 év alatti gyermekkel rendelkező szülőt kérdeztek meg a gyereknaphoz kapcsolódó szokásaikról és pünkösdi terveiről.

Tíz magyar családból kilenc ünnepli a gyereknapot, melynek apropóján minden második szülő átlagosan 3800 forint értékben vásárol játékot - derül ki a REGIO JÁTÉK friss felméréséből. A kicsik idén leginkább szabadtéri-, kreatív-, valamint sporteszközöknek örülhetnek. A pünkösdi hosszú hétvégén a kisgyermekes családok egyharmada utazik el, a legnépszerűbb úti célok a Balaton, az Északi-középhegység és Budapest.Tízből kilenc család ünnepli idén a gyereknapot, melyre minden második szülő átlagosan 3800 forintért vásárol játékot, 6000 forintnál többet csak minden negyedik családban költenek erre a célra.- A nyár közeledtével leginkább szabadtéri- (29%) vagy kreatív játékokat (27%) és sporteszközöket (21%) kapnak ajándékba a kicsik, ezeket a LEGO, a kifestő és a társasjátékok követik - ismertette a REGIO JÁTÉK friss kutatásának eredményét Gyaraki Dávid, a cég marketingvezetője. A megkérdezettek mindössze 5 százaléka ad pénzt is gyereknapra, ők nagyrészt 1-2000 forinttal járulnak hozzá a persely tartalmához.Az ünneplő családok jellemzően útra kelnek a hétvégén: kétharmaduk a helyi gyereknapi rendezvényeket látogatja meg, egyharmaduk pedig kirándulni indul, emellett a közös játék is nagy szerepet kap.- A kutatásunkból kiderült, hogy a szülők szeretik fizikailag és szellemileg is megmozgatni gyermeküket, és erre igényük is van a kicsiknek. Legjobban az ugrálóvárat, a trambulinozást és a kreatív foglalkozásokat várják gyereknapon, az ovisoknál nagy sláger még az arcfestés, míg a felsősök körében a tréfás vetélkedő is - mondta el Gyaraki Dávid.- A gyereknap utáni pünkösdi hétvége újabb remek alkalmat ad arra, hogy kicsivel több minőségi időt töltsön együtt a család. Idén a kisgyermekesek egyharmada tölti a hosszú hétvégét házon kívül, legtöbben kirándulni mennek (50%), vagy a rokonokat látogatják majd meg (45%)" – árulta el a REGIO JÁTÉK marketingvezetője.A legnagyobb rohamra a Balatonnál kell számítani, de sokan indulnak az Északi-középhegység és Budapest irányába is az első júniusi hétvégén.