Vízilabda Eb - Az oroszoktól is kikapott, csak nyolcadik a férfiválogatott

A magyar férfi vízilabda-válogatott csupán a nyolcadik helyen végzett a Barcelonában zajló Európa-bajnokságon, miután szombaton 9-8-ra kikapott az orosz csapattól.



Märcz Tamás szövetségi kapitány együttese három negyed után már négygólos hátrányban volt, és hiába kapaszkodott az utolsó nyolc percben, nem tudott egyenlíteni.



A magyar válogatott nagy tornán 2002 után kapott ki újra az orosz csapattól, 1991-ben fordult elő legutóbb, hogy Európa-bajnokságon nem jutott a négy közé, és az 1989-es bonni kontinenstorna kilencedik helyezése óta nem szerepelt ilyen rosszul nagy világversenyen.



Eredmény:

férfiak, a 7. helyért:

Oroszország-Magyarország 9-8 (2-1, 3-2, 3-1, 1-4)

-------------------------------------------------

Barcelona, Piscines Picornell, v.: Buch (spanyol), Rakovic (szerb)

gólszerzők: Holod 3, Nagajev, 2, Sepeljev, Harkov, Szucskov, Andrjukov 1-1, illetve Vámos 3, Bátori 2, Erdélyi, Zalánki, Bedő 1-1



Magyarország:

-------------

Vogel - Zalánki, Jansik D., Vámos, Erdélyi, Manhercz, Bedő - cserék: Mezei, Bátori, Kovács G., Angyal, Pohl



Az már a torna zárónapjának nyitómérkőzése előtt biztos volt, hogy a magyar férfiválogatott története második legrosszabb Eb-szereplésével tér majd haza, ugyanis az 1989-es bonni kilencedik hely kivételével ötödiknél egyszer sem végzett rosszabb helyen. Tavaly a margitszigeti világbajnokság negyeddöntőjében 14-5-re diadalmaskodtak a magyarok.



A kapuban ezúttal Vogel kapott lehetőséget, a fiatal hálóőr tehetetlen volt az oroszok vezető góljánál, a lövés ugyanis Jansik kezéről az ellenkező irányba pattant be. Nem kellett sokat várni az egyenlítésre, Vámos lőtt a hálóba. A rivális kettős előnyt váltott gólra, a magyarok viszont elhibázták a fórt (2-1).



A kissé álmosító tempó az oroszoknak kedvezett, akik növelték is előnyüket, Vámos azonban létszámfölényben szépített, majd Erdélyi lőtt bombagólt ugyancsak fórból. A döntetlen állás után másfél perccel újra kettő volt az oroszok előnye, miután két emberelőnyt értékesítettek (5-3).



A nagyszünet után rögtön látványos akciógóllal léptek el az oroszok, Zalánki viszont gyorsan válaszolt fórból. A rivális magabiztosan játszott, újabb emberelőnyös góllal állította vissza a háromgólos különbséget. Vogel emberhátrányban védett nagyot, elől viszont teljesen tanácstalan volt a magyar válogatott, a nézőtéren pedig az egész Eb-n a csapatot biztató magyar szurkolóknál mintha elfogyott volna a türelem: "Küzdjetek!..." - hallatták hangjukat néhányan. Manhercz fórban még a kaput sem találta el, majd a negyedet Andrjukov szerencsés, blokkról bevágódó gólja zárta (8-4).



Magyar szempontból az Eb utolsó nyolc percét Bátori bombagólja vezette fel, majd újra ő talált be egy orosz blokk segítségével. Emberelőnyös orosz gólra gyorsan érkezett centerből Bedő válasza. Könnyen meglehetett volna akár az egyenlítés, de előbb az egész Eb-n gól nélküli Mezei, valamint a sokat hibázó Erdélyi is közvetlen közelről lőtt az orosz kapusba. Vámos szűk egy perccel a vége előtt ötméteresből talált be, és 17 másodpercet mutatott az eredményjelző, amikor az egyenlítésért támadhatott a magyar csapat: az időkérés után azonban Kovácsnál túl sokáig volt a labda, Bátori lövése pedig kapu fölé pattant.