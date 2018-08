Válogatott játékosok Dunaszegen

A bajnoki nyitányon a Bőnyt legyőző dunaszegi kezdőcsapatban jobbról a második Bognár Zsolt, a negyedik pedig Tokody Tibor. Fotó: Facebook/DunaszegSE

Ehhez olyan korábbi válogatottak, magyar bajnokok segítik a Dunaszeget, mint Somogyi József, Bognár Zsolt vagy Tokody Tibor. Korábban játszott itt Vincze Ottó is."A nagy múltú játékosok természetesen rengeteget lendítenek a csapat játékán, de megyei szinten összességében is erős kerettel rendelkezünk. Sok jó játékosunk van, összeszokott, baráti a társaság, igyekszünk számukra megfelelő körülményeket biztosítani. Célunk, hogy az egyesület fenntartható modell alapján működjön és Somogyi József vezetésével az utánpótlásbázisunkat is megerősítsük. Bárcsak fiatal lehetnék, rendkívüli lehetőség lenne ilyen körülmények között futballozni" – kezdte Borbényi András klubelnök."Idén is célunk az éremszerzés, de jó lenne, ha picit fényesedne a tavalyihoz képest – folytatta a klub első embere. – Jó lenne a magasabb osztályba lépni, de ehhez meg kell felelni különböző feltételeknek. Adott esetben örömmel vállalnánk is a feljutást, de rengeteget kell tenni ahhoz, hogy szezon végén a múlt évhez hasonlóan ne csússzunk le az arany- éremről."Dunaszegen a nyáron egy játékos távozott, kettő érkezett, így erős és összeszokott kerettel vághatott neki az őszi idénynek Sinkó Tamás vezetőedző. "Nagyon örülünk Szalay Péter és Simay Márton érkezésének. Mindketten stabil, megbízható játékosok, Péter gólerős, Marci pedig már bizonyított magasabb osztályban is – válaszolta kérdésünkre Borbényi.– Habár úgy tűnhet, hogy kiöregedett, magasabb osztályú játékosokra számítunk, nem ez a koncepciónk. Mindig örömmel látjuk azokat, akik szeretik a futballt és élvezettel játszanak, ők a mai fiataloknak is jó példát tudnak mutatni. Ezeknek a játékosoknak ez az életük és sokat csalódtak magasabb szinteken, de nem akartak elszakadni a futballtól. Dunaszegen sok más egyesülettel ellentétben nem fizetünk a játékosoknak. A jó hangulat, az összetartó és egységes csapat, amit ezek a játékosok megkapnak nálunk – zárta a beszélgetést a klub elnöke.