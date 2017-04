Tíz nap múlva kezdődik az U19-es férfi röplabda Európa-bajnokság

Tíz nap múlva kezdődik a magyar–szlovák közös rendezésű U19-es férfi röplabda Európa-bajnokság, ebből az alkalomból tartottak sajtótájékoztatót Győrben, ahol az egyik csoport küzdelmeit, illetve az éremcsatározásokat és helyosztókat rendezik majd a Széchenyi István Egyetem sportcsarnokában.„Győr a sportok fővárosa – kezdte a sajtótájékoztatót Dr. Somogyi Tivadar, alpolgármester – hiszen kevés olyan vidéki város van Magyarországon, ahol ennyi sporteseményt rendeznek, mint itt. Az Európai Ifjúsági Olimpiára való felkészülés jegyében kerékpárversenyt is rendeztek a közelmúltban, de lesz itt cselgáncs és atlétikai viadal is még a nyárig. A röplabdások pedig már visszatérő vendégnek számítanak. Természetesen egy ilyen Európa-bajnokság megkülönböztetett figyelmet kap a várostól, de tesztelésnek is remek lehetőség a nyárra."

Szombati-Serfőző Eszter, a Kulturális és Sport Főosztály vezetője megígérte a sajtótájékoztatón megjelent magyar válogatottnak, hogy mindent megtesznek azért, hogy színvonalas versenyfeltételeket teremtsenek az Európa-bajnokságra. Emellett azt is kiemelte, hogy mennyire kiváló az együttműködés a Magyar Röplabda Szövetséggel, és a röplabdások jól érzik magukat ebben a városban, hiszen a tavaly nyári női junior Európa-bajnokság és a decemberi korosztályos MEVZA-torna után immár harmadszor, és nem utoljára rendeznek rangos tornát a városban.„Ez a csapat decemberben győztesként hagyta el a várost a MEVZA-torna után, és bízunk abban, hogy most is érmet szereznek – mondta el Ludvig Zsolt, a Magyar Röplabda Szövetség főtitkára. – Igen, valóban jól érezzük magunkat Győrben, és bízunk benne, hogy sikerül fellendíteni majd itt is a röplabda-életet. E egy nagyon látványos, férfias sportág, és erről mindenki a saját szemével győződhet meg, aki kilátgat a jövő pénteken kezdődő eseményre és valóban a kontinens legjobbjait láthatják."Azt is elmondta, hogy nem csak az Eb-érmekért zajlanak a küzdelmek, hanem a ifjúsági világbajnokságra és a EYOF-ra is innen lehet kvalifikációt serezni.

Bár a magyar válogatott nehéz csoportba került az Eb-n, Tomanóczy Tibor, szövetségi kapitány ezt egyáltalán nem bánja. „Ilyen csapatok ellen nem mindenki játszhat, s úgy állunk hozzá, hogy szetteket, pontokat és mérkőzéseket akarunk nyerni. Emellett ez remek felkészülés lesz a nyári EYOF-ra és a jövő évi junior Eb-selejtezőkre is.Flachner Dániel, a magyar csapat egyik játékosa – aki győri kötődésű, hiszen a szlovák Komárno légiósa két hetes kora óta győri lakos –, a csapategységben bízik a legjobban. „Ha össze tudunk fogni, akkor mi csodákra vagyunk képesek. Ezt már bizonyítottuk a decemberi MEVA-tornán is. Most sem akarjuk a nyolc közé kerülésnél alább adni, ez a nagy célunk."