Szenzáció: a magyar kézisek a dánokat legyőzve a legjobb nyolc között

Eredmények:



nyolcaddöntő:

Svédország-Fehéroroszország 41-22 (24-11)



korábban:

Magyaroszág-Dánia 27-25 (13-12)



Elnök Kupa (Brest):

a 17-20. helyért: Argentína - Szaúd-Arábia 24-22 (10-8)

a 21-24. helyért: Chile-Bahrein 35-30 (18-14)



A hétfői program:

a 23. helyért: Angola-Bahrein 13.00

a 21. helyért: Japán-Chile 15.00

a 19. helyért: Tunézia - Szaúd-Arábia 18.00

a 17. helyért: Lengyelország-Argentína 20.00

A magyar férfi kézilabda-válogatott végig vezetve 27-25-re legyőzte az olimpiai bajnok Dánia csapatát a franciaországi világbajnokság vasárnapi nyolcaddöntőjében, Albertville-ben.Eredményesen kezdte a találkozót a magyar együttes, amelynek játékára jó hatással volt a csapatkapitány, a bokasérüléssel küszködő Nagy László visszatérése. A folytatásban több hiba is becsúszott, de mivel nagyszerűen küzdöttek a játékosok, a szünetben 13-12-re vezettek.A második felvonás is jól kezdődött magyar szempontból (20-16), de az utolsó negyedórában a fáradtság jelei látszottak a játékosokon, amit az egyre hatékonyabban védekező és gyorsan támadó ellenfél kihasznált (23-23). A magyarok harci szelleme nem lankadt, Balogh és Császár góljával ismét két gól volt az előny (26-24), és a rendkívül izgalmas utolsó percet is a magyarok bírták jobban.A magyarok a negyeddöntőben a norvég válogatottal találkoznak kedden 17 órakor, ugyancsak Albertville-ben.Svédország válogatottja fölényesen legyőzte Fehéroroszországot a franciaországi férfi kézilabda-világbajnokság vasárnapi nyolcaddöntőjében Villeneuve-d'Ascq-ban.A mezőny legeredményesebb játékosa a skandinávok irányítója, Jim Gottfridsson volt nyolc góllal.A svédek a címvédő és házigazda Franciaország csapatával találkoznak a negyeddöntőben, amelyet kedden 19 órától rendeznek ugyancsak Villeneuve-d'Ascq-ban.