OTP Bank Liga 23. fordulójának szombati eredményei

A Debrecen otthonában győzött 3-1-re a Paks együttese

Debreceni VSC-Paksi FC 1-3 (0-0)

Nagyerdei Stadion, 3021 néző, v.: Pintér

gólszerzők: Tőzsér (69.), illetve Haraszti (61.), Kulcsár D. (75.), Bartha (84.)

sárga lap: Suk (38.), Brkovic (45.), illetve Papp (21.), Kecskés (67.)



Hiába játszott mezőnyfölényben az első félidőben a hazai együttes, a paksiak jól szervezett védelmét gyakorlatilag egyszer sem sikerült feltörnie. A vendégek csak ritkán jutottak el a DVSC tizenhatosának környékére, a félidő végén azonban szabadrúgásból megszerezhették volna a vezetést, ám Danilovic hatalmas bravúrral kiütötte a felső sarokba tartó labdát.



A második félidőben támadóbb szellemben játszott a Paks, amely Haraszti révén a vezetést is megszerezte a 61. percben. A hazaiak rövid időn belül Tőzsér szabadrúgás góljával egyenlítettek. A Paksnak azonban erre is volt válasza, a vendégek a folytatásban ugyanis még kétszer bevették a DVSC kapuját.



A kiesés elől menekülő MTK hazai pályán 1-0-ra legyőzte a dobogóért harcoló Vasast

A kék-fehérek idén először gyűjtötték be a három pontot saját közönségük előtt, ráadásul sikerüknek köszönhetően ötpontos előnyre tettek szert az utolsó előtti, már kieső helyen álló Diósgyőrrel szemben.



MTK Budapest-Vasas 1-0 (1-0)

gólszerző: Ramos (42.)

sárga lap: Ramos (13.), Kanta J. (68.), illetve Korcsmár (41.), Kolomojec (53.)



Negyedóra elteltével a Vasas dolgozta ki az első komoly helyzetet, ezt követően azonban fokozatosan átvette az irányítást a kék-fehér együttes. A folytatásban az MTK futballozott veszélyesebben, különösképpen Kanta szabadrúgásai jelentettek veszélyt, s a félidő végén éppen egy ilyen rögzített szituációból szerezte meg a vezetést a hazai gárda.

A fordulást követően nagyot esett a játék színvonala, ez pedig az MTK-nak kedvezett, amely így könnyedén őrizte meg előnyét. A második félidőben gyakorlatilag nem láthatott érdemi gólszerzési lehetőséget a közönség.



A Mezőkövesd döntetlent játszott otthon az utolsó helyezett Gyirmóttal

A hazaiak két elvesztett mérkőzés után szereztek ismét pontot.



Mezőkövesd Zsóry FC-Gyirmót FC 1-1 (0-1)

gólszerzők: Molnár (63.), illetve Bojovic (22.)

sárga lap: Egerszegi (8.), illetve Bebeto (65.), Simon Á. (66.)



Az első félidő első felében kevés helyzet alakult ki, a hazaiak előtt adódott egy-egy lehetőség, aztán mégis a vendégek kerültek előnybe a játékrész közepén. A folytatásban a mezőkövesdiek igyekeztek megbontani a vendégek védelmét, de nem volt átütőerő a játékukban, s a gyirmótiak a hajrában egy szép ellentámadásból akár növelhették volna az előnyüket.

A fordulás után bő negyedóra elteltével egyenlített a Mezőkövesd, amely azután sokat támadott, több helyzetet is kidolgozott, közel állt a fordításhoz, ám az akciók végén többször sokat vártak, határozatlanok voltak a hazai futballisták, így maradt a pontosztozkodás.



A listavezető Videoton két góllal legyőzte a vendég Diósgyőrt

Videoton FC - Diósgyőri VTK 2-0 (2-0)

gólszerzők: Vinícius (33.), Jagodinskis (36., öngól)

sárga lap: Nego (74.), illetve Karan (10.), Novothny (58.), Szalóczy (76.)



Az első félóra komolyabb helyzet nélkül telt el: a Videotonnál volt többet a labda, a Diósgyőr leginkább a védekezéssel volt elfoglalva. A 33. percben megszerezte a vezetést a székesfehérvári gárda, egy szöglet után a pénteken magyar állampolgári esküt tett Vinícius fejelt a kapuba. Pár perc múlva már kettővel vezettek a hazaiak: Nego beadása Jagodinskisről vágódott a saját kapujába.

Fordulást követően alábbhagyott a Videoton lendülete, a vendégek próbálkozásai pedig nem sok veszélyt jelentettek Kovácsik kapujára. Összességében negyedórányi jó futballal is megérdemelten nyert a hazai csapat.