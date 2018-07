Orbán Viktor: a horvátok sikere a régió dicsősége

A NATO-csúcs előtt a közmédiánaka tegnap esti Horvátország-Anglia (2-1) mérkőzés kapcsán Orbán Viktor azt mondta, mindig is a Duna menti futballkultúra része volt Magyarország, ezért ha most a dicsőség a horvátoké, úgy érezhetjük, ebben kicsit mi is benne vagyunk. - Ez a régió sikere is, még ha most a horvát zászlót kell a magasba emelni. Teljes szívvel szurkolok nekik, nem csak azért, mert a szomszédaink és a barátaink, hanem mert azt a futballkultúrát képviselik, amihez mi is tartozunk, még ha most nem is érjük el, sőt, meg sem közelítjük azt a szintet, amit a horvátok képviselnek - tette hozzá a miniszterelnök.A Franciaország-Horvátország világbajnoki döntőt vasárnap 17 órától rendezik Moszkvában. (Fotó: Miniszterelnöki sajtóiroda / Burger Barna /MTI)